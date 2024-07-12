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Ekonomi Çökertin bu enflasyon çetesini! Markette 80 lira tarlada yüzüne bakan yok
Ekonomi

Çökertin bu enflasyon çetesini! Markette 80 lira tarlada yüzüne bakan yok

Yeniakit Publisher
2024-07-12 14:20:00 -

Kur operasyonlarıyla Türkiye’nin ekonomisine diz çöktürmek isteyen şer şebekeleri, halkın belini bükmek için stokçular ve fiyat spekülatörleri devreye sokuyor. Markette 80 lira tarlada ise yüzüne bile bakılmayan limonlar Adana'da yollara serildi. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran videoya yorum yapan vatandaşlar, "Çökertin bu enflasyon çetesini" diyerek yetkililere çağrı yaptı.

 YENİAKİT.COM.TR 

Kur operasyonlarıyla Türkiye’nin ekonomisine diz çöktürmek isteyen şer şebekeleri, halkın belini bükmek için stokçular, fiyat spekülatörleri ve zillet medyası işbirliği yapıyor.

Milletin ekmeğiyle oynayan çete, fiyat kaosu oluşturmak için stokçuluk yapıyor. Bunun son örneği Adana'da kaydedildi.

Markette 80 lira tarlada ise yüzüne bile bakılmayan limonlar yola serildi. Videoda yer alan vatandaş, "Yazık günah değil mi? Şuan limona ihtiyacı olan kişiler vardır. Ama şuan bizim Adana'da limon para etmiyor. Şimdi biz bu milli serveti ne yapacağız. Bize bunun açıklamasını yapın"  diyerek market raflarına 80 lirayı bulan limonun tarlada para etmediğini belirtti.

Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran videoya yorum yapan vatandaşlar ise, "Çökertin bu enflasyon çetesini" diyerek yetkililere çağrı yaptı.
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