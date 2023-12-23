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Gündem Çökertilen çetenin lüks araçları polis arabası oldu
Gündem

Çökertilen çetenin lüks araçları polis arabası oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-23 11:56:00 -
Çökertilen çetenin lüks araçları polis arabası oldu

Küresel çapta faaliyet gösteren uyuşturucu çetesi Comanchero’nun el konulan lüks araçları, emniyette hizmet verecek. Porsche ve Ferrari gibi otomobillere polis kaplamaları yapıldı.

Güvenlik güçleri çetelere yönelik operasyonları sürdürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde silahlı organize suç örgütü Comanchero'nun (Komançero) çökertildiğini açıkladı. Liderliğini Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 37 şüpheli şahıs yakalandı.

Öte yandan İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerince düzenlenen operasyonda, örgütün kullandığı lüks araçlar ele geçirildi.

Comanchero Çetesi’nin lüks araçlarına el konuldu! Porsche, Ferrari ve Bentley arabalar artık…

Comanchero Çetesi’nin lüks araçlarına el konuldu! Porsche, Ferrari ve Bentley arabalar artık…

Sabah'ın aktarımına göre; Bakan Ali Yerlikaya, araçların artık emniyetin hizmetinde kullanılması yönünde talimat verdi.
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Comanchero Çetesi’nin lüks araçlarına el konuldu! Porsche, Ferrari ve Bentley arabalar artık…

Bunun üzerine aralarında Porsche, Ferrai ve Bentley gibi lüks markaların bulunduğu otomobiller, giydirme yapılarak polis aracına çevrildi.

Comanchero Çetesi’nin lüks araçlarına el konuldu! Porsche, Ferrari ve Bentley arabalar artık…

Comanchero Çetesi’nin lüks araçlarına el konuldu! Porsche, Ferrari ve Bentley arabalar artık…

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Yorumlar

Büyük saçmalık

Bentler gibi pahalı araç satılsa onlarca araç alınır bunu emniyete vermek kadar büyük saçmalık olamazdı
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