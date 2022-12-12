Çok yıprandım dedi ve Süper Lige dönüyor!

2022 FIFA Dünya Kupası arasına lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer alarak giren Galatasaray'da transfer için kollar sıvandı. Bu sezon yerli rotasyonunda sıkça problem yaşayan sarı - kırmızılılar, nokta atışı isimlerle kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Aslan, sezon başında Göztepe'den ayrılarak Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'nun yolunu tutan Halil Akbunar'ı transfer etmek için operasyon başlattı.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası arasına 7-0'lık Başakşehir galibiyetiyle girip, poziif bir hava yakalayan Galatasaray'da üst üste gelen sakatlıklar moralleri bozmuştu. Bu sezon hücum hattındaki yerli rotasyonunda sıkça problem yaşayan sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, yabancı sınırı nedeniyle birçok maçta kadro kurmakta sıkıntı çekmişti ve bu durumu da dile getirmişti.

Transferde önceliğini bu mevkiye veren ve yerli bir oyuncu isteyen Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Fanatik'in haberine göre; sarı - kırmızılılar, sezon başında Göztepe'den Westerlo'ya transfer olan Halil Akbunar'ı bir süredir takip ediyor.

Buruk kendisine sunulan bu tercihi onayladı ve Aslan, transferi bitirmek için harekete geçti.

Hücum hattının birçok bölgesinde oynayabilen Akbunar'ın Okan Buruk'un elini güçlendireceği ve takımda joker görevi üstleneceği ifade edildi.

Bu sezon Westerlo ile 13 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 3 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.