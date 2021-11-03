Çok yerinde bir soru! Türkiye'nin Rusya sınırında olması Rusya'yı mutlu eder mi?

Yeni Akit / ANKARA

Siyaset bilimci Prof. Dr. Salih Yılmaz, “Rusya'nın Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırındaki bölgelerdeki varlığı, Moskova ile Ankara arasındaki ilişkilere zarar vermeye başladı” dedi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Salih Yılmaz, Rusya'nın Türkiye'de önemli yatırımları olduğunu vurguladı. Ayrıca, Karadeniz'de artan ABD askeri varlığı nedeniyle Moskova'nın Ankara'nın desteğine ihtiyacı olduğuna işaret etti.

Yılmaz, Türkiye'nin Suriye'de Rusya'dan istediği yardımı almaması halinde bunun iki ülke ilişkilerinde olumsuz sonuçlara yol açacağını ve hatta yakın gelecekte bir krize yol açabileceğini vurguladı.

Prof Dr. Yılmaz, “Rusya'nın Türkiye ile Suriye sınırında üsleri olduğunu biliyoruz. Ama Türkiye Rusya'ya ‘Neden benim sınırıma üs kuruyorsun?’ demiyor. Rusya'nın kendisi bunu düşünmeli. Daha önce, Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Türkiye'nin yakında bölgede yeni bir askeri operasyon başlatabileceği gerçeği nedeniyle kuzey Suriye'deki bölgesel havacılık gruplaşmasını güçlendirdiği biliniyordu. Suriye muhalefetindeki kaynaklara göre, kuzeybatıdaki İdlib vilayetinde bir operasyon, ülkenin kuzey doğusundaki El Haseke vilayetinde ikinci operasyon gerçekleşecek. Bölgeye Mi-8AMTSh ve Ka-52 Timsah saldırı helikopterlerinin yanı sıra Su-35S avcı uçakları ve Su-34 avcı-bombardıman uçaklarının da konuşlandırıldığı kaydedildi. Ayrıca Suriye-Türkiye sınırına yakın Kamışlı kentindeki hava üssünün güncel bir fotoğrafında Rus Hava Kuvvetleri'ne ait altı helikopter ve bir uçak tespit edildi.” ifadelerini kullandı.