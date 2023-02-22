Çok yanlış kişiye söyledin bunları Berrak Hanım… Tüzünataç’tan Ekrem İmamoğlu’na çağrı

Berrak Tüzünataç, İstanbul'daki binaların hasar tespiti için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslendi. Oyuncu süreçle ilgili "Bu keyfi bir şey mi ki kişilerin kabulüne bırakılıyor?" dedi.

Depreme dayanıklı evlerin yapılması projesine her fırsatta karşı çıkan CHP’ye oyuncu Berrak Tüzünataç, “Deprem bölgelerindeki bütün binaların depreme dayanıklı olup olmadığının denetlenmesinin kişilerin inisiyatifine bırakılmadan mecbur kılınması ve hemen bugün denetlemelerin başlaması gerekiyor. Bu keyfi bir şey mi ki kişilerin kabulüne bırakılıyor?" diyerek sitem etti.

Sosyal medyada ise, İmamoğlu için, “adamın kendisi karşı çıkıyor sen adama sitem ediyorsun bu nasıl iş” yorumları yapıldı.

Tüzünataç paylaşımların devamında; “Vatandaşın bin tane başvuru yapıp, cevap alamayıp günlerce peşinden koşması mı gerek can güvenliğiyle ilgili bir bilgiye ulaşmak için? Bunun bir vazife bir hizmet olarak zaten derhal sunulması gerekmiyor mu?” diyerek hizmette sınıfta kalan İmamoğlu’na hesap sordu.