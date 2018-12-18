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Çok tartışılan o iddianın ardından dikkat çeken görüşme

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, bir görüşme gerçekleştirdi.

18 Aralık 2018 Salı 06:24
Çok tartışılan o iddianın ardından dikkat çeken görüşme

Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Barzani'nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, Barzani ile McGurk başkanlığındaki bir heyet, eski IKBY liderinin Erbil'in Salahaddin kasabasındaki konutunda basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, konuk heyet Suriye'nin son siyasi ve güvenlik durumu başta olmak üzere DEAŞ ile mücadele ve ABD'nin Suriye’deki stratejisi hakkında bilgi verdi.

Barzani de Kürtlerin Suriye'deki geleceğinden endişelerini dile getirdi, bu konudaki risklere karşı fikirlerini paylaştı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu temsilcilerinden William Roebuck, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Doaglas Silliman ve ABD'nin Erbil Başkonsolosu Stave Fagin de kabulde hazır bulundu. 

Gizli toplantı iddiası

AA'nın haberine göre Suriye Kürdistan Demokrat Partisi Üyesi Müslim Muhammed, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) eğitim alan Suriyeli Peşmerge komutanları ile terör örgütü YPG/PKK'lıların dün ABD’nin himayesinde Suriye'nin kuzeyinde gizli bir toplantı yaptığını ileri sürdü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 06:44
  1. ABD
  2. barzani
  3. Suriye

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