“Çok şükür muhafazakar değiliz” diyen DEVA Partililer, Kabe’ye saldıranlara sahip çıktı!

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Ali Babacan’ın kurduğu DEVA Partisi, dindar-muhafazakar kesime yönelik tepki çeken açıklamalara devam ediyor. Charlie Hebdo’ya sahip çıkması ve vefatından sonra Ahmet Kekeç hakkında tepki çeken açıklamalar yapmasıyla bilinen DEVA Partisi, bu kez Boğaziçi Üniversitesi’ndeki provokatif eylemler hakkında ağızları açık bırakan bir tavır takıntı.

DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyeleri Gülçin Avşar ve Baran Deniz Bağatur, Kabe’nin ayaklar altına alındığı rezil eylemler nedeniyle tutuklanan provokatörlere sahip çıktı.

Twitter'dan açıklama yapan Gülçin Avşar, "Boğaziçi Üniversitesindeki laylar nedeniyle dün gözaltına alınan 4 öğrenciden ikisi tutuklandı. İfade özgürlüğü tartışması bir yana, CMK 100/4'e uydurabilemek için uydurulmuş bir suçla karşı karşıyayız. İfadeleri 216/3 şüphesiyle alınmasına rağmen 216/1'den tutuklandılar" diye yazdı.

Baran Deniz Bağatur ise, “TCK 216/3 kapsamında yargılanmaları beklenirken, sırf tutuklama yapabilmek için TCK 216/1 kapsamına almışlar. Bu olaylarla alakalı "hukuk, kanun, suç" içeren hiçbir söz önem taşımıyor artık. Hukuksuzluğun âlâsını bu hükûmet yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Babacan sessiz

Avşar ile Bağatur'un açıklamaları DEVA Partisi'nin konuya bakış açısını gözler önüne serdi. Babacan ise açıklama yapmaya gerek duymadı. An itibariyle DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, provokatörlerin Kabe'ye yönelik rezil saldırısı hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

DEVA Partisi haddi defalarca aştı

Bu açıklamalar akıllara DEVA Partisi’nin önceki skandallarını getirdi.

DEVA Partisi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Karakullukçu, Charlie Hebdo’nun Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkındaki karikatürlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.

“Her partinin adamı” nâmıyla meşhur DEVA Partisi Kurucu Üyesi Ahmet Faruk Ünsal ise, vefatının ardından Ahmet Kekeç hakkında tepki çeken sözler sarf ederek, “Yollarımızı ayırdığımız eski arkadaşların vefatını duyunca, rahmet diliyoruz ama sormadan da edemiyoruz. Bunca haksızlığa, ölüme, adam kayırmacılığa tek bir itiraz yükseltmemeye değdi mi arkadaş? Belki biraz menfaatlendin ama, bırakıp gittin. Adil olarak anılmaktan büyük servet yok” demişti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, “Çok şükür muhafazakar değiliz” diyerek partisinin tutumunu gözler önüne sermişti.