Çok sevdiğiniz ABD'de de savcılar Adalet Bakanı oluyor bu kadar korkmayın!

Hacı Yakışıklı, Medya Tava’da yayımlanan köşe yazısında, savcılıktan Adalet Bakanlığı görevine geçişin eleştirilmesini değerlendirdi. Yakışıklı, birçok demokratik ülkede savcılık veya yargı geçmişine sahip isimlerin yürütmede görev almasının olağan olduğunu savundu.

Gazeteci Hacı Yakışıklı, Medya Tava’daki köşe yazısında, bazı hukukçuların İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin davalar üzerinden yaptığı eleştirilerin hukuki gerçeklikle bağdaşmadığını belirtti.

Yakışıklı, Avukat ve Ceza Hukukçusu Hasan Sınar’ın, iddianameyi hazırlayan savcının Adalet Bakanı olması üzerinden yaptığı eleştirileri ele aldı ve yazar hak vererek bu eleştirilerin hukuk tekniğine aykırı olduğunu ifade etti. Türkiye’de Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun yapısının anayasa ile düzenlendiğini, Adalet Bakanı’nın kurul başkanı olmasının kişisel bir tercih değil, anayasal bir görev olduğunu vurguladı. Kurul başkanının hâkim ve savcıların atama, terfi ve disiplin işlemlerinde oy kullanmadığını hatırlattı.

Yakışıklı, dünyadaki demokratik hukuk devletlerinden örnekler vererek, savcılık veya hâkim geçmişi olan kişilerin Adalet Bakanlığı veya yürütme görevlerinde bulunmasının olağan olduğunu aktardı. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya, Fransa ve İngiltere’den örnekler veren Yakışıklı, yargı tecrübesinin kamu yönetiminde kurumsal birikim sağladığını belirtti.

Yazısında ayrıca savcı ile mahkemenin farklı işlevlere sahip olduğunu belirten Yakışıklı, savcıların iddia makamı olduğunu, mahkemelerin delilleri değerlendirerek karar verdiğini ve peşin hüküm vermenin yargıya güveni zedelediğini kaydetti.

Yakışıklı, devam eden davalar hakkında sosyal medyada veya siyasi polemikler üzerinden hüküm üretmenin yanlış olduğunu vurgulayarak, Türkiye’de yargının bağımsız ve çok aşamalı denetim mekanizmaları içinde işlediğini ifade etti.

Haberin sonunda Yakışıklı, hukukun kişiler üzerinden değil kurallar üzerinden değerlendirildiğini vurgulayarak, yargı süreçlerinin siyasi tartışma malzemesi yapılmaması gerektiğini belirtti ve Türkiye’deki uygulamanın hukuk devleti standartlarıyla uyumlu olduğunu açıkça ortaya koydu.