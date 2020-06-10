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Aktüel

Çok sevdiği bisikleti canından etti

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bisikleti ile rampa aşağı inerken düşen çocuk bisikletin direksiyonunun karnına batması neticesi can verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 10:17:59 -
Çok sevdiği bisikleti canından etti

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bisikleti ile rampa aşağı inerken düşen çocuk bisikletin direksiyonunun karnına batması neticesi can verdi.


Edinilen bilgiye göre, olay Orhanniye Mahallesi Kumla Caddesi üzerinde meydana geldi. Gemlik istikametinden Küçük Kumla istikametine bisikleti ile seyreden 13 yaşındaki Mehmet Kantar yokuş aşağıya indiği sırada freni tutmayınca yol üzerindeki bir traktör römorkuna çarpıp düştü. Çarpmanın etkisiyle bisikletin direksiyon demiri karnına saplanan Kantar ağır yaralı halde kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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