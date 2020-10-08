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Dünya Çok sayıda tank ele geçirildi
Dünya

Çok sayıda tank ele geçirildi

Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir çok tankı ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:31:00 -

27 Eylül'de Ermenistan'ın provokasyonları sorunu başlayan çatışmalar Karabağ'da devam ediyor.

Karabağ'da kendi topraklarını özgürleştiren Azerbaycan, Ermenilere ait silah ve tankları ise ya hedef alıyor ya da ganimet olarak alıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından bugün yayınlanan videoda, Fuzuli bölgesinde bulunan Horadiz'de çok sayıda tank, silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Bayraktar TB2'lerin Azerbaycan tarafından Karabağ'da etkin kullanılanması sonucu, SİHA'lar bölgede Ermeni askerlerin korkusu haline geldi.

İlk günlerde dirayetli bir profil çizmek isteten Ermeni ordusu, cepheden kaçanların ortaya çıkması sonucu hüsrana uğradı.

Ermenistan, askerlerinin kaçmasını önlemek için daha önce askerleri araç ve cephelere zincirle bağladığı deşifre olmuştu. Ancak bu bile çare olmamış olacak ki neredeyse tüm cephelerde terk edilmiş tank, askeri araç ve silah görüntüleri gelmeye devam ediyor.

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