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Çok sayıda Taliban militanı öldürüldü!

Afganistan emniyeti, iki vilayette düzenlenen operasyonlarda çok sayıda Taliban militanını öldürdü.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:01
Çok sayıda Taliban militanı öldürüldü!

Afganistan'da, Logar ve Kandahar vilayetlerinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda Taliban militanının öldürüldüğü bildirildi.

Logar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Shahpur Ahmadzay, AA'ya yaptığı açıklamada, dün gece Azara'da toplanan çok sayıda militanın, başkent Kabil'e yaklaşık 100 kilometre mesafedeki bölgede büyük bir saldırı hazırlığı içinde olduğu istihbaratı edindiklerini söyledi.

"45 militan öldürüldü"

Afgan güvenlik güçlerince bölgede düzenlenen operasyonda 45 Taliban üyesinin öldürüldüğünü, 15'inin yaralandığını belirten Ahmadzay, operasyonda bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 8'inin de yaralandığını bildirdi.

Öte yandan Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır da Arghistan bölgesinde kontrol noktalarına baskın düzenleyen militanlara yönelik ABD ve Afganistan güçlerinin ortak operasyon düzenlediğini kaydetti.

Nasır, karadan ilerleyen Afgan güçlerine ABD'lilerin havadan destek verdiği operasyonda, en az 22 Taliban militanının öldürüldüğü, 11'inin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Taliban'dan operasyonlara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ülkedeki barış süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:01
  1. Afganistan
  2. Logar
  3. Kandahar
  4. Taliban
  5. Logar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Shahpur Ahmadzay
  6. Afganistan İslam Emirliğ

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