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Gündem Çok sayıda suç kaydı var! Son yaptığı 'idam edin' dedirtti
Gündem

Çok sayıda suç kaydı var! Son yaptığı 'idam edin' dedirtti

Yeniakit Publisher
2023-11-06 19:13:00 -
Çok sayıda suç kaydı var! Son yaptığı 'idam edin' dedirtti

Kütahya’da uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı hakkında çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren zehir tacirleri için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve hakkında aranma kaydı olduğu tespit edilerek takibe alınan T.G. (30), Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince yakalanarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şüphelinin uyuşturucu madde sattığı kişiler tespit edilerek, haklarında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

T.G.'nin uyuşturucu madde kullanmak suçundan 5, kasten yaralama suçundan 6, alkollü araç kullanmaktan 3, motosiklet hırsızlığından 2, cinsel saldırı suçundan 2, yağma, oto hırsızlığı, otodan ve evden hırsızlık gibi suçlardan poliste kaydı olduğu ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

VATANDAŞ İDAM İSTİYOR

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

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