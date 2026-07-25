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Dünya Çok sayıda ölü ve yaralı var! Suriye’de katliam gibi kaza
Dünya

Çok sayıda ölü ve yaralı var! Suriye’de katliam gibi kaza

Yeniakit Publisher
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Çok sayıda ölü ve yaralı var! Suriye’de katliam gibi kaza

Suriye'de iki yolcu otobüsü çarpışması sonucu meydana gelen kazada 19 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Suriye basınında yer alan haberlere göre, kaza Şam-Deyrizor kara yolunda meydana geldi.

Humus vilayetinin doğu kırsalında yer alan es-Suhne ve Tedmur bölgeleri arasındaki güzergahta seyreden iki yolcu otobüsü çarpıştı.

 

Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi ise yaralandı.

Açıklanan can kaybı ve yaralı sayılarının ön tespitlere dayandığı belirtilirken, kazanın nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü kaydedildi.

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