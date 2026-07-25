Çok sayıda ölü ve yaralı var! Suriye’de katliam gibi kaza
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suriye'de iki yolcu otobüsü çarpışması sonucu meydana gelen kazada 19 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.
Suriye basınında yer alan haberlere göre, kaza Şam-Deyrizor kara yolunda meydana geldi.
Humus vilayetinin doğu kırsalında yer alan es-Suhne ve Tedmur bölgeleri arasındaki güzergahta seyreden iki yolcu otobüsü çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi ise yaralandı.
Açıklanan can kaybı ve yaralı sayılarının ön tespitlere dayandığı belirtilirken, kazanın nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü kaydedildi.