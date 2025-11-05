Çok sayıda ölü ve yaralı var! ABD’yi şoke eden uçak kazası kamerada: Bomba gibi patladı

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir kargo uçağının düşmesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralanmıştı. Havalimanında meydana gelen kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kentucky Valisi Andy Beshear, eyaletin Lousville kentindeki Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza hakkında Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı. Beshear, UPS kargo şirketine ait uçağın pistte havalandıktan kısa bir süre sonra düştüğünü belirterek, "Louisville'den gelen haberler bu gece kötü, ölü sayısı en az 7'ye ulaştı ve bu sayının artması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Kazada 2 çalışanın da kayıp olduğunu vurgulayan Beshear, kazada yaralanan 11 kişinin çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığını aktardı. Beshear, uçakta, çevredekiler için çevresel bir sorun yaratacak "özellikle tehlikeli bir kargo" bulunmadığını da kaydetti.

Kaza sonrası ortaya çıkan görüntülerde uçağın pistteki kalkışı sırasında sol kanadındaki motorundan alevler çıktığı ve havalandıktan hemen sonra yere çakıldığı görüldü.