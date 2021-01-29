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Yerel Çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 10:40:00 -
Çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinin Özpınar Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, metruk yapıda saklanmış 17 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenlerin üzerlerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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