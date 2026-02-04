  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tek tek kapatılıyor! Terör örgütü YPG’ye dijital darbe Filistin'den Türkiye ve Suudi Arabistan açıklaması ABD'nin TikTok modeli ve dijital egemenlik tartışması Sosyal medyada güç mücadelesi Kante'yi Fenerbahçe'ye getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı Almanya'da refah can çekişiyor! 17,6 milyon kişi yoksulluk kıskacında Masada kritik meseleler var! Başkan Erdoğan Mısır'da Bakanlık harekete geçti! Sanal kumar oynayan polis sayısı artıyor CHP’li Nilüfer Belediyesinde skandallar silsilesi! Rüşvetin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı Yılan hikayesine dönmüştü! Sonunda açıklandı! Genç yıldız Galatasaray'a hayırlı olsun Rusya'nın enerji musluğu kesildi! Petrol ve doğal gaz gelirlerinde tarihi çöküş
Gündem Çok sayıda doktora gözaltı: Olmaz olsun sizin gibi doktor
Gündem

Çok sayıda doktora gözaltı: Olmaz olsun sizin gibi doktor

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Çok sayıda doktora gözaltı: Olmaz olsun sizin gibi doktor

Konya’da bazı ilaç firmalarının ilaçlarını hastalara özellikle yazarak çıkar sağladıkları iddiasıyla 5 doktor ve 5 ilaç mümessili gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ereğli Devlet Hastanesi’nde görevli 5 doktor ile 5 ilaç mümessilinin, belirli ilaç firmalarının tercih edilmesiyle ilgili çıkar sağladıklarını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri Konya merkezli İstanbul, Antalya, Mardin ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5'i doktor, 5'i ilaç mümessili olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konya Sağlık Müdürlüğü de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada; "2025 yılı Mart ayında Müdürlüğümüzce ivedilikle ‘idari soruşturma’ başlatılmış ve gerekli işlemler tesis edilmiştir. Konya İl Sağlık Müdürlüğü ile Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ereğli Devlet Hastanesi ve Mardin ilinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, ilgili hekimler gözaltına alınmıştır. Söz konusu operasyonla ilgili adli ve idari soruşturma süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23