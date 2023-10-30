Çok şaşırdılar! Yapay zeka teknolojisiyle Atatürk'ün sesi!

Teknosa ve Pegasus Hava Yolları işbirliğiyle 29 Ekim'in ilk saatlerinde "Cumhuriyet" isimli uçakla İstanbul'dan İzmir'e seyahat eden yolcular çok özel anlara tanıklık etti.

Uçuş için koltuklarında yerini alan yolcular her zaman alışık oldukları anons dışında, kaptan pilotun özel anonsu ile Teknosa'nın "İkinci yüzyılda da en büyük armağan: Türkiye Cumhuriyeti" projesi kapsamında yapay zekayla ürettiği Atatürk'ün sesini duydu.

Atatürk, gerçeğe en yakın haliyle üretilen sesinden yolculara, "Benim naciz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır." ve "Cumhuriyet prensiplerini sevdiriniz. Bunu kalplere yerleştirmek için hiçbir fırsatı ihmal etmeyiniz." sözleriyle seslendi. Yolcular projeye uzun bir süre alkışlayarak karşılık verdi.

Yaratıcı koltuğunda 4129Grey'in oturduğu "İkinci yüzyılda da en büyük armağan: Türkiye Cumhuriyeti" projesi kapsamında "Generative AI" yapay zeka teknolojisiyle Atatürk'ün sesi, farklı tarihlerde yaptığı konuşmalardan binlerce tonlamasını analiz ederek elde edildi. Teknosa, Atatürk'ün kendi sesinden daha önce hiç duyulmayan sözlerini Türk halkına armağan etti.

Etkileyici ve güzel sürprizin videosu, 29 Ekim günü Teknosa ve Pegasus Hava Yolları sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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