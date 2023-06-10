Çok şaşıracaksınız: Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'i bakın kim çıktı! Onu kimse görmemişti...

Var Mısın Yok Musun yarışması Türk televizyon tarihine damga vuran yarışmalardan biri olmuştu. Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışmada para teklifi veren "Bankacı Hamdi Bey'in" kim olduğu yıllar sonra ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği 2007-2010 yılları arasında yayınlanan Var mısın Yok musun programı bir döneme adeta damga vurmuştu.

Var Mısın Yok Musun yarışma programı yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kırarken programda para teklifi vermesiyle tanınan Hamdi Bey'in kim olduğu yıllarca gizemini korumuştu.

Programda, Acun Ilıcalı'nın telefonla teklif aldığı ve 'Hamdi Bey' diye seslendiği ismin kim olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

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Acun Ilıcalı'nın Hamdi Bey diye hitap ettiği kişinin yıllardır beraber çalıştığı ve Acun Firarda döneminde, kamera arkasında 'Feridun' diye seslendiği kişinin aynı kişi olduğu ortaya çıktı.

Hamdi Bey olarak tanınan isim meğer Birol Doğan'mış.

Birol Doğan'ın 2021 yılının ilk günlerinde duygusal nedenlerden dolayı istifa ettiği, Acun Ilıcalı ile arasında herhangi bir para probleminin olmadığı medya kulislerinde konuşuldu.

20 yıl boyunca Acun Ilıcalı ile abi-kardeş gibi çalışan Birol Doğan'ın istifasının ardından kendi işini kurduğu öğrenildi.