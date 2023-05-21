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Medya "Çok önemli bir isimle görüştüm" deyip duyurdu! Sinan Oğan o kararı verecek! Aliyev detayı tam bomba
Medya

"Çok önemli bir isimle görüştüm" deyip duyurdu! Sinan Oğan o kararı verecek! Aliyev detayı tam bomba

Yeniakit Publisher
2023-05-21 13:19:00 -
"Çok önemli bir isimle görüştüm" deyip duyurdu! Sinan Oğan o kararı verecek! Aliyev detayı tam bomba

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, Ata İttifakı’na çok yakın önemli bir isimle yaptığı görüşmenin detaylarını köşesine taşıdı.

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, Ata İttifakı’na çok yakın önemli bir isimle yaptığı görüşmenin detaylarını köşesine taşıdı. 

Sinan Oğan'ın, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda tarafsız kalma eğiliminde olduğunu ileri süren Ataklı, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Muhalefetteki herkes nefesini tuttu Sinan Oğan ve Ata İttifakı’nın kararını bekliyor.

Böyle bir aşamada Oğan’ın Erdoğan’ın çağrısına uyarak Dolmabahçe Sarayı’na gitmesi büyük düş kırıklığı yarattı.
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Dün Ata İttifakı’na çok yakın önemli bir isimle konuştum.

Sadece izlenim olarak duyduklarımı size de aktarmak istiyorum;

Bir entrika olmasından endişeleniyoruz.

Sinan beyin Erdoğan’a gitmesi iyi olmadı bu olmamalıydı.

Ümit Özdağ ve Sinan Oğan tarafsız kalmaktan yana. Bu tavır iktidara destek anlamına gelir.

Anladığımız kadarıyla MHP’nin izlediği yolu izleyerek önemli bir makam istemek yerine devlet içinde güçlenmek istiyorlar.

Öğrendiğimiz kadarıyla Aliyev devreye girdi ve “Erdoğan seçilemezse hepimiz için çok kötü olur, buna siz neden olmayın” dedi."

 

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