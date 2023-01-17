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Teknoloji Çok küçük ama önemi öyle büyük ki... Kritik parça resmen Türkiye'de üretilecek
Teknoloji

Çok küçük ama önemi öyle büyük ki... Kritik parça resmen Türkiye'de üretilecek

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde savunma ve havacılık sektörünün yapı taşlarını oluşturan karmaşık seramik malzemelerin üretilmesi konusunda önemli adımlara imza atıldı. Konuyla ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul, "Burada havacılık sektörü için jet motorlarının içindeki bazı parçaların üretiminde kullanılan malzemeler üretilebilecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 12:46:00 -
Çok küçük ama önemi öyle büyük ki... Kritik parça resmen Türkiye'de üretilecek

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (SBTÜ) kurulan laboratuvardaki 3 boyutlu seramik yazıcıyla medikal, cmesi hedefleniyor. Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul, 'Fransa'dan temin ettiğimiz 3 boyutlu seramik yazıcımız Türkiye'de bir ilk. Ayrıca havacılık sektörü için jet motorlarının içindeki bazı parçaların üretiminde kullanılan malzemeler üretilebilecek.' dedi.

Seramik Eklemeli İmalat Üretim Laboratuvarı'na kazandırılan 3 boyutlu seramik yazıcıyla savunma, havacılık ve medikal sektörlerinde sıklıkla kullanılan seramik malzemelerin üretilebileceği altyapı oluşturuldu.

Fransa'dan getirilen yazıcıyla deneme üretimleri yapan SBTÜ akademisyenlerine, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesinden akademisyenler de destek verdi.

"Türkiye'de ilk"

Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 boyutlu yazıcıların dünyada ilk önce plastik daha sonra metal teknolojisini kullandığını belirtti.

Birkaç yıldır da seramik yazıcıların kullanılmaya başlandığını dile getiren Kul, "Ticari üretimleri yeni başladı diyebiliriz. Fransa'dan temin ettiğimiz 3 boyutlu seramik yazıcımız Türkiye'de bir ilk. Proje ekibimizdeki akademisyenlerimizle ülkemizin savunma sanayisine ve medikal sektöre hizmet edebilecek altyapı, üniversitemizde kurulmuş oldu." dedi.

Jet motorlarına malzeme üretecek

Seramik malzemelerin özellikle yüksek sertliği ve erime sıcaklığıyla dikkati çektiğini anlatan Kul, şunları kaydetti:

"Bunlar ileri teknoloji seramik malzemeler olarak adlandırılıyor. Yüksek sertliğiyle savunma sanayisinde zırh malzemesi olarak kullanılmaktadır. Tabi bunların konvansiyonel ticari üretilenleri var ama çok karmaşık geometrilere sahip seramik malzemelerin imalatı ancak 3 boyutlu teknolojiyle gerçekleştirilebiliyor. Burada üretilmiş çeşitli örnekler var. Bu teknolojiyle medikal sektördeki gözenekli kemik dokusunu elde edebilecek implantlar, protezler de üretilebilir. Ayrıca havacılık sektörü için jet motorlarının içindeki bazı parçaların üretiminde kullanılan malzemeler üretilebilecek."

Kul, 3 boyutlu söz konusu teknolojiyi AR-GE çalışmalarıyla daha da geliştirerek, Türkiye'de yaygınlaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Cihaz karmaşık şekilli parçalar üretmeye müsait

Akademisyenlerden SBTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Betül Kafkaslıoğlu Yıldız ise cihazın geleneksel yöntemlerle üretilemeyecek kadar karmaşık şekilli parçalar üretmeye imkan verdiğine ve özel bir kalıp tasarımına ihtiyaç duymadan tamamen bağımsız dizaynlara elverişli olduğuna vurgu yaptı.

Cihazla çok farklı tasarımların üretilebilmesinin mümkün olduğunun altını çizen Yıldız, "Özellikle biyomedikal ve implant teknolojisinde yaygın kullanılıyor. Diş, ortopedik ve kafatası implantları ile hastaya özel biyo emilebilir implant üretimine el veren bir cihaz. Aynı zamanda hastanın anatomisine uygun çeşitli malzemelerin üretimi yapılabiliyor. Savunma sanayisinde tribün kanatların yapımında ve çeşitli uydularda aynaların alt destek malzemesi olarak tasarlanan malzemeler için de kullanılabiliyor." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Sitting bull

Seramik yazici fransadan Neden o yaziciyi siz yapmiyorsunuz
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