Çok kötü tablo hem de çok Türkiye maalesef 3. sıraya yükseldi

Yeni Akit Ankara

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. İpek Fatma Çevik, dijital oyunların dönüşümü ve çizgi filmlerin tasarım süreci ile ilgili bilgiler paylaştı.

Tasarımcı üretim sürecini anlamak için oynuyor

Oyun oynamak ve oyun yapmanın birbirinden çok farklı durumlar olduğunu ifade eden Doç. Dr. İpek Çevik, “Oyun oynarken geçirilen keyifli vakitler, oyun tasarımı sürecinde çözülmesi gereken birtakım problemler çıkarır. Bir oyun tasarımcısı oyun oynarken, oyunun üretim sürecini anlamak için oynar. Dolayısıyla aldığı keyif de öğrendiği yenilikler ve kendi oyun tasarımlarına sunacağı katkı ile şekillenir.” dedi.

Mobil oyunlarına harcanan zaman artıyor

İnternet ile birlikte akıllı telefon ve tabletlerin günlük hayatın bir parçası haline geldiğini hatırlatan Çevik, “Bilgisayarın cepte taşınabilecek kadar küçülmesi, donanım özelliklerinin üst seviyelere taşınması ve harici bir yönlendirici olmaksızın dokunmatik büyük ekranlara sahip olması kullanıcıların masaüstü bilgisayardan akıllı telefonlara yönelmelerini sağladı. Akıllı telefonlarda geçirilen vakitler arttıkça, sosyal medya mecralarının yanı sıra mobil oyunlara harcanan vakit de günden güne artıyor.” diye konuştu.

Türkiye dünya genelinde 3’ncü sırada

Doç. Dr. İpek Çevik, ‘Mobil uygulama pazarına ilişkin sayısal veri ve analizlerini hazırlayan App Annie’nin yayınladığı 2019 yılı raporuna göre tüm dünyada mobil oyun indirme rakamları 200 milyarı bulurken, 2021 yılı raporuna göre yatırımların yüzde 75’i oyun sektörüne yapılmakta olduğu ve bu yatırımların 100 milyar doları bulduğu ifade edilmiştir.’ dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Aynı raporda Türkiye’nin mobil oyun uygulamalarında harcanan vakit bakımından yüzde 40 oranında artış göstererek tüm dünya genelinde üçüncü sırada yer aldığı ifade edildi. İnsanın bir gün içerisinde akıllı telefon ile geçirdiği vakitlerin toplamı ortalama 4.2 saati buluyor. Dolayısı ile oyun tasarımı, tüm dünyada sektörel bağlamda hedef alınacak bir pazar olarak ortaya çıkıyor.”

Oyun tasarımı yeni deneyimler sunacak

Yapılan araştırmalar ile ortaya konulan sayısal veriler incelendiğinde, oyun tasarımı ve pazarının yine teknolojik gelişmelerle doğru orantılı bir ilerleme göstereceğinin söylenebileceğini belirten Çevik, “Akıllı telefon, tablet ve bilgisayarların donanım olarak kullanıcılarına sunduğu hız ve kullanım pratikleri sürekli bir ilerleme gösteriyor. Bu doğrultuda geliştirilen bu teknolojik alt yapıya entegre olabilen yazılımların da sınırları zorladığı açıkça gözlemlenebiliyor. İşte tam bu noktada sanat ve tasarım olarak fark yaratan üretimlerin daha da çok önem kazanacağını söylemek yerinde olacaktır. Oyun tasarımında kullanılan algoritmaların sınırlılıklarına karşın hikaye ve görsel tasarımın sınırları zorlaması mümkün. Dolayısı ile gelecekte de oyun tasarımı kullanıcılarına yeni keyif ve deneyimler sunmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının kullanımı artacak

Doç. Dr. İpek Çevik, ‘Sanal (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) uygulamalarının yakın gelecekte kullanımının artış göstermesiyle birlikte her alanda etkilerini görmeye başlayacağız’ dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğitim alanında bugün sıklıkla tercih edilen artırılmış gerçeklik uygulamalarının günden güne yaygınlaştığını söylemek yanlış olmaz. Bunun yanı sıra az sayıda markanın tercih ettiği sanal gerçeklik mağazaları ile alışveriş yapıldığı, eğlence sektöründe kullanıcılarına birbirinden farklı deneyimler sunulduğu, dünyada birçok müzede sanal sanat eseri olarak sergilendiği ve sanal gerçeklik oyunları ile gerçeğe çok yakın sanal ortamlarda oyun oynandığı bilinen bir gerçek. Bu bağlamda kullanılan donanım ve yazılımların ucuzlayarak yaygınlaşması ile oyun tasarımının daha çok önem kazanacağını söyleyebiliriz.”

Çizgi film ve animasyonun önemi

Geleneksel yöntemler ile üretilen çizgi filmlerin tasarımcılarına hız ve kolaylık sağlaması bakımından sayısal ortamlarda üretildiğini belirten Doç. Dr. İpek Çevik, “Sayısal ortamlarda üretim yapmak sanatsal bağlamda bir kayba yol açmadığı gibi tasarımcısına hız ve sonsuz imkanlar sunuyor. Oyun tasarımı sürecinde de tasarımcıların tercih ve istekleri doğrultusunda belirlenen kavram dahilinde çizgi mekan, karakter ve ara yüz kullanımı devam ediyor. Bugün teknolojik gelişmelerin geldiği son noktada, kullanım alanları ele alındığında çizgi film ve animasyonun önemi yadsınamaz. Dolayısı ile gelecekte de bu disiplinin gelişmeye devam edeceğini ve insanlar üzerindeki etkilerinin belirginleşeceğini ön görüyoruz.” diye konuştu.