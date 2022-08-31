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Dünya Çok kötü haber! Rusya gazı kesti
Dünya

Çok kötü haber! Rusya gazı kesti

Rusya Kuzey Akım Boru Hattı üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatın 3 Eylül'e kadar durdurma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 09:11:00 -
Çok kötü haber! Rusya gazı kesti

Beklenen haber Mokova'dan geldi. Bu sabah itibari ile Rusya Kuzey Akım Boru Hattı üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını durdurdu. Ajanslar gelişmeyi 'acil' kodu ile abonelerine duyururken Rus TASS Haber Ajansı kesintinin planlı olduğunu ve 3 gün süreceğini yazdı.

Söz konusu habere göre, Gazprom daha önce Kuzey Akım üzerinden gaz pompalamanın 31 Ağustos Moskova saatiyle 04:00'ten 3 Eylül'de Moskova saatiyle 04:00'e kadar durdurulacağını bildirmişti.

Gazprom Export, Nisan ayında tedarik ettiği Doğal Gaz için ruble ile ödeme yapmayı reddeden GasTerra'ya doğal gaz akışının askıya alınacağını bildirmişti.

GasTerra ise ruble ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Gazprom’un Rus doğal gazı için öngördüğü ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.

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