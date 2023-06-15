Çok kötü haber! Koskoca arazi kül oldu, sabotaj iddiası sonrası harekete geçildi
Mardin'in Derik ilçesinde çıkan yangın sonucunda 200 dönüm ekili buğday yandı. Yangının sabotaj olma ihtimali üzerine çalışmalar başlatıldı.
Derik ilçesine bağlı kırsal Çağıl Mahallesi´nde, Hasan Azizoğlu, Davut Mahmutoğlu ve Seyfettin Acet´e ait buğday tarlasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına, köylüler traktörleriyle müdahale ederek, durumu itfaiye ekiplerine de bildirdi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte söndürülen yangında yaklaşık 200 dönüm ekili alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.