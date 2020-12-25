Çok konuşulacak Karadeniz iddiası! İlki teslim edildi

Rusya'nın hava kuvvetlerine ürettiği uçaklarla tanınan Sukhoi firması, ilk 5. nesil savaş uçağını seri üretim bandından çıkardı.

Rusya devlet ajansı TASS'ta yer alan habere göre; seri üretimden çıkan ilk Su-57 savaş uçağı, Rus hava kuvvetlerine teslim edildi. TASS'a konuşan askeri kaynak, "İlk seri üretim Su-57, hava kuvvetlerine teslim edildi" ifadelerini kullandı.

Jetin hangi üsse gittiği açıklanmadı

Haberde yer alan bilgilere göre; ilk seri üretim Su-57 jeti, Rusya'nın Güney Askeri Bölge Komutanlığına bağlı bir alaya gönderildi. Ancak askeri yetkili, alayın adını açıklamadı. Öte yandan paylaşılan görüntülere göre; Su-57 ilk uçuşunu da konuşlandığı üste yaptı.

"Karadeniz'e konuşlandı" iddiası

Rus savunma politikası üzerinde araştırma yapan Rob Lee, Rus İzvestiya gazetesinin daha önceki bir iddiasını gündeme getirerek, üretimden çıkan ilk Su-57'nin Karadeniz'e kıyısı olan Krasnodar kentindeki 3'üncü Karma Hava Alayı'na gönderildiğini iddia etti.

2021'de 4 uçak daha Rus ordusuna katılacak

Rostec'in CEO'su Sergey Chemezov, 7 Aralık'ta yaptığı bir açıklamada, ilk seri üretim Su-57'nin 2020'nin sonunda orduya teslim edileceğini açıklamıştı. TASS'a konuşan askeri kaynak, 2021'de 4 jetin daha orduya katılacağını aktardı.

2024'de bu sayı 22'ye çıkacak

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 2024'ün sonuna kadar 22 adet Su-57'nin envantere katılmasını beklediklerini belirtmişti.

2028 sonunda Rus ordusunda toplam 76 tane SU-57 olacak

2019 yılında Rus devletiyle Sukhoi firması arasında imzalanan bir anlaşmaya göre; şirket 2028'nin sonuna kadar Rus Ordusuna toplam 76 tane Su-57 teslim edecek.

SU-57'nin özellikleri

Beşinci nesil, yani stealth olma özelliğine sahip Su-57, çift motorlu ve tek pilotlu bir uçak. 37 ton azami kalkış ağırlığı bulan uçak, saatte 2 bin 600 km azami hıza ve 20 bin metre irtifaya çıkabiliyor. Su-57, karşılaştırıldığı F-35'e oranla daha fazla mühimmat kapasitesi sahip.

Suriye'de görev yapmıştı

1 Mart 2018'de bir açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Su-57'lerin Suriye'de görev yaptığını teyit etmiş, 25 Mayıs 2018'de yapılan Savunma Bakanlığı açıklamasında ise Şubat ayında Hmeymim hava üssüne gönderilen bir Su-57'nin görev sırasında bir adet güdümlü füze ateşlediğini açıklamıştı.