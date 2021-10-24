  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çok konuşulacak iddia! Çin'in korona planı deşifre oldu
Dünya

Çok konuşulacak iddia! Çin'in korona planı deşifre oldu

İstihbarat yetkilileri Çin'in koronavirüs planı hakkında çarpıcı bir rapor yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 13:46:00 -
Çok konuşulacak iddia! Çin'in korona planı deşifre oldu

Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi sürerken Çin ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan rapor Çinli şirketlerin ABD ve Avrupa biyoteknoloji sektörüne yatırım yaptığına dikkat çekti. Raporda 'Çin Koronavirüs testleri ile veri tabanı oluşturuyor' uyarısına yer verildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan rapor Çinli şirketlerin ABD ve Avrupa biyoteknoloji sektörüne yatırım yaptığına dikkat çekti.

Aynı rapor, Çin'in biyoteknoloji firması satın alımlarıyla küresel genetik veri tabanı oluşturduğu konusunda uyarıyor.'Çin'in COVID-19 planı' olarak tarif edilen bu durum le Pekin yönetiminin on milyonlarca kişinin genetik bilgilerine erişebileceğinden korkuluyor.

"Çin'in COVID-19 planı" olarak tarif edilen bu durum le Pekin yönetiminin on milyonlarca kişinin genetik bilgilerine erişebileceğinden korkuluyor.

Raporda Çin'in askeri üstünlük elde etmek adına teknoloji hakimiyetini kullanma çabasında olduğu ve bu durumun ABD sağlık sektörünün Pekin'e bağımlı hale getirebileceği bilgisinin altı çizildi.

Son dönemde en gergin dönemini yaşayan Çin - ABD ilişkileri bir süredir dünyanın gözünü pasifik bölgesine çevirmesine neden olmuş durumda.

Emekli amiral tarih verip uyarmıştı

ABD'li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman'ın kaleme aldığı '2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı senaryosu) isimli kitap, geçtiğimiz dönemde yeni bir dünya savaşı çıkarma potansiyeline sahip bölge olarak Güney Çin Denizi gösterilmişti.

Söz konusu kitap böyle bir savaşın yaşanması durumunda hangi silahların kullanılabileceği hakkında da bilgiler sunuyor. Buna göre, savaş alanına otonom yani insansız askeri araçlar hakim olacak.

Stavridis ve Ackerman konvansiyonel savaşın yanı sıra böyle bir çatışmada bir ilk yaşanacağı görüşünde. İkiliye göre, bu ölçekte bir savaşta iki tarafta 'düşman sistemleri'ni saf dışı bırakmak için geniş çaplı hack saldırıları düzenleyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündemi altüst eden açıklama: Rusya müsaade verdi, İran'ı vuracaklar
Dünya

Gündemi altüst eden açıklama: Rusya müsaade verdi, İran'ı vuracaklar

İsrail İskan Bakanı Zeev Elkin, Suriye'deki İran güçlerini vurmaları halinde Rusya'nın söz konusu saldırılara karışmamayı taahhüt ettiğini s..
O ülkenin zırhlı araçları ASELSAN’a emanet
Gündem

O ülkenin zırhlı araçları ASELSAN’a emanet

Türkiye’nin en büyük savunma şirketi ASELSAN, Ukraynalı Practica firmasına Kozak-2M1 zırhlı araçlarını silahlandırması için uzaktan kumandal..
Siyaset

"Biz özel uçakla uçmuyoruz" demişti... Meral Akşener'in yalanı ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Biz özel uçakla uçmuyoruz" yalanı elinde patladı. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın geçtiğ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay