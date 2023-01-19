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Siyaset Çok konuşulacak 6'lı masa adayı yorumu! 'Adayı onlar belirleyecek'
Siyaset

Çok konuşulacak 6'lı masa adayı yorumu! 'Adayı onlar belirleyecek'

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Ahmet Davutoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu aynı masaya oturtanlar kimse, adayı da o belirleyecek." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 23:39:00 - 2023-01-19 23:57:30

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Davutoğlu'nun geçmişte birbirlerine ağır hakaretlerde bulunduğu videolarını paylaştı.

Özalan'ın paylaştığı videoda, Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu'na, "Ahmet Davutoğlu Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en çapsız bakanıdır." dediği anlar ile Davutoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Ben de ona diyorum ki, adam olana adam gibi cevap verilir. Ben onu adam sınıfından da sayamıyorum, adam müsveddesi demeyi bile kendisine çok görüyorum." ifadeleri yer aldı.

Alpay Özalan, Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu'nun bir dönem birbirlerine hakaret edip, günümüzde Erdoğan düşmanlığında buluşmaları üzerinden 6'lı masa adayına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

Ahmet Davutoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu aynı masaya oturtanlar kimse, adayı da o belirleyecek.

Yabancı patronları kulaklarına üfleyecek, onlar da açıklayacak. Bu ikisi, kendi başına oturacağı sandalyeye bile karar veremez.

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