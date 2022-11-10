Çök-kapan-tutun tatbikatının kamu spotu yayınlandı!
AFAD tarafından 12 Kasım günü yapılacak çök-kapan-tutun tatbikatının kamu spotu yayınlandı.
12 Kasım'da saat 18:57'de yapılacak 'Çök-Kapan-Tutun' tatbikatının kamu spotu yayınlandı.
Tatbikat uygulamasına ilişkin anların yayınlandığı kamu spotunda, tatbikatın duyurulması için radyo, televizyon ve camilerin merkezi ezan sistemlerinin kullanılacağı bilgisi yer aldı.
Görüntülerde, cep telefonlarına gelecek bilgilendirme mesajlarına da yer verildi.
AFAD'ın yayımladığı kamu spotunda deprem anında neler yapılması gerektiği anlatılarak, 'Çök-Kapan-Tutun' hareketinin uygulaması yapıldı.