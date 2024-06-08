Çok iddialı konuşmuştu! Acun Ilıcalı fena madara oldu!
Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un asla canlı yayına çıkmayacağını söyledi. İddialı konuşan Ilıcalı, madara oldu.
Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum programında Fenerbahçe başkanlık seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada Ilıcalı, Aziz Yıldırım’ın Ali Koç ile canlı yayına çıkmayacağını belirtmişti. Ilıcalı, "Aziz Yıldırım böyle bir tartışmaya giremez, Aziz Yıldırım, Ali Koç'la canlı yayına çıksın ben hiç bir şey bilmiyorum diyeceğim." demişti.
Fena madara oldu
Fenerbahçe Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç Habertürk canlı yayına çıkarak Ilıcalı'yı ters köşe yaptılar.
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