75 yaşındaki kadın kabusu yaşadı! Evinde otururken tavan üzerine çöktü

Kayseri’de bir apartman dairesinde yaşanan olay korku dolu anlara neden oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Kışla Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. 3’üncü katta oturan F.Ö.’nün üzerine, henüz bilinmeyen nedenle tavandan kopan moloz yığını düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan F.Ö., ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden F.Ö.’nün görme kaybı yaşadığı ve burnunda kırık olduğu saptandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.