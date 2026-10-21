Diyarbakır’da silah kaçakçılığı operasyonu! Cephanelik ele geçirildi
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Diyarbakır’da silah ve mühimmat ticaretine yönelik eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1’i otomatik 8 tabanca, 3 pompalı tüfek, 235 fişek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi...
Diyarbakır’da silah kaçakçılığına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen projeli dosya kapsamında, 20 Ekim 2026 tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerinde ve devam eden çalışmalar kapsamında 1’i otomatik 8 adet tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 10 adet şarjör, 235 adet fişek ve 7 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 13 şüpheliden 3’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 10 şüphelinin tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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