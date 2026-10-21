Yunanistan'da işçiler Akdeniz'deki projeye isyan etti!

Deniz yetki alanları nedeniyle Ankara ile Atina’yı karşı karşıya getiren denizaltı elektrik kablosu projesinde kriz çıktı.

Yunanistan Deniz Araştırmaları Merkezi bünyesindeki “Ege” (Aigaio) adlı araştırma gemisinin mürettebatı, kendilerine verilen göreve katılmak istemedi. Mürettebatın bağlı olduğu iki sendika, denizcilerin hayatının tehlikeye atılabileceği uyarısında bulundu.

‘HAYATIMIZI RİSKE ATMAYACAĞIZ’

Sendikalar, projenin şirketlerinin çıkarlarına hizmet ettiğini, ülkeler arasındaki rekabeti körüklediğini savundu. Açıklamada, “Birbiriyle hiçbir sorunu olmayan halklar, tehlikelerle karşı karşıya bırakılıyor” denildi. Araştırma gemisinin yaşlı ve bakımının yetersiz olduğunu da ileri süren sendikalar, seferi engellemek için mücadele edeceklerini açıkladı.