  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çok sıcak saatler yaşanıyor! "Karadeniz'de 5 gemiyi vurduk" Libya'dan Mavi Vatan’a tarihi onay! Küstah Yunanistan ve AB patladı! Cübbeli Ahmet’in Patrikhane ve büyü çıkışı gündem oldu: Ben dahil hocalara kız talebe büyüsü yapıyorlar Emekli savcı, "yeni öğrendim" diyerek skandalı yazdı Netanyahu'dan Türkiye'ye savaş tehdidi Tapu yalanı elinde patlayan Özgür Özel’e yargıdan 750 bin TL’lik şamar! Bakan Gürlek'in avukatından flaş açıklama Türkiye’den korktukça İsrail’e yanaşıyorlar! Türkiye'den dünyaya Libya duyurusu İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den sokak emniyeti için dev adım! Sahipsiz köpeklerin toplanmasında yüzde 99,9’a ulaşıldı! Tarihi anlaşma onaylandı! Tutuşan ﻿Yunanistan'dan flaş Türkiye açıklaması
Dünya Yunanistan'da işçiler Akdeniz'deki projeye isyan etti!
Dünya

Yunanistan'da işçiler Akdeniz'deki projeye isyan etti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yunanistan'da işçiler Akdeniz'deki projeye isyan etti!

Deniz yetki alanları nedeniyle Ankara ile Atina’yı karşı karşıya getiren denizaltı elektrik kablosu projesinde kriz çıktı.

Deniz yetki alanları nedeniyle Ankara ile Atina’yı karşı karşıya getiren denizaltı elektrik kablosu projesinde kriz çıktı.

Yunanistan Deniz Araştırmaları Merkezi bünyesindeki “Ege” (Aigaio) adlı araştırma gemisinin mürettebatı, kendilerine verilen göreve katılmak istemedi. Mürettebatın bağlı olduğu iki sendika, denizcilerin hayatının tehlikeye atılabileceği uyarısında bulundu.

 

‘HAYATIMIZI RİSKE ATMAYACAĞIZ’

Sendikalar, projenin şirketlerinin çıkarlarına hizmet ettiğini, ülkeler arasındaki rekabeti körüklediğini savundu. Açıklamada, “Birbiriyle hiçbir sorunu olmayan halklar, tehlikelerle karşı karşıya bırakılıyor” denildi. Araştırma gemisinin yaşlı ve bakımının yetersiz olduğunu da ileri süren sendikalar, seferi engellemek için mücadele edeceklerini açıkladı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23