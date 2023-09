Çok hızlı saç uzatma yöntemleri bulundu: Saç altı için adeta inanılmaz oyuncu! Saç dökülmesini anında bitiriyor!

Çoğu bitki hem saç dökülmelerinde hem de saçların çabuk uzamasında etkili rol oynar. Saçların sağlıklı bir şekilde uzaması ve sağlığını koruması için uygulanan bitkisel kürlerin bilinçli ve düzenli bir şekilde devam ettirilmesi gerekir. Düzensiz devam ettirilen ve birkaç denemeden sonra uygulaması kesilen bitkisel kürlerin saçlar üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. Saçlarda istenilen boyuta ulaşıncaya kadar bitkisel kür uygulanmalı ve bu işlem düzenli bir şekilde belli aralıklarda yapılmalıdır.

Saçların Hızlı Uzaması İçin Doğal Yöntemler

Yeşil çay kürü

Yeşil çayın sağlık yönünden birçok faydası olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Yeşil çayın olumlu etki bıraktığı bir başka özellikte saç bakımıdır. Günlük 1 – 3 fincan içilen yeşil çay sayesinde saçlar daha parlak ve daha bakımlı olacaktır. Yeşil çayın özünde bulunan kateşin saç kayıplarını önlemektedir. Saç dökülmesi ile başı dertte olan kişiler ve saçlarını hemen uzatmak isteyenler için yeşil çay ideal bir bitkidir…

Buğday tohumu yağı

Saçların çabuk uzamasını sağlamak için buğday tohumu yağı da yeşil çay kadar etkili rol oynamaktadır. Buğday tohumu yağı özünde A, D ve E vitaminleri bulunmaktadır. Aynı zamanda buğday tohumu yağı içeriğinde saçların ihtiyacı olan protein de bulunmaktadır. Yağdan saça 3 – 4 damla kadar damlatılır ve yağ saçlara masaj yapılarak yedirilir. Yağın saçlara yedirilme süresi kişinin arzusuna bağlıdır. Saç diplerine uygulanan masajın zamanı ne kadar fazla olursa yağın olumlu etkisi de bir o kadar fazla olur…

Isırgan otu kürü

Isırgan otunun içeriğinde saçlara oldukça faydalı olan vitamin ve mineraller ile doludur. Isırgan otunun içinde bulunan vitamin ve mineraller saç köklerini besleyerek koruma altına alır ve saçlar eskisinden daha dolgun ve parlak bir görünüm kazanır. Saç bakımı ve sağlığı için ısırgan otu kürü önemli yer tutmaktadır. Isırgan otu saç bakımında isteğe bağlı olarak kür ya da hap şeklinde uygulanabilir…

A VİTAMİNİ

Vücuttaki her hücrenin büyüyebilmesi için A vitaminine ihtiyaç bulunur. Aynı şekilde saçların da uzaması için A vitaminine ihtiyacı vardır. A vitamini saçları uzatmayı sağlamanın yanı sıra saçların dökülmesinin ve kırılmasının önüne geçebilmek için saçların köklerini nemlendirmeyi sağlar. A vitamini için havuç, karalahana, ıspanak, şeftali ve kabak gibi besinler tüketebilirsiniz.B VİTAMİNİ

B vitamini içeren besinler tüketmek saçların dökülmesini engeller.

B vitamini; saç derisine ve saçın köklerine oksijen ile besin taşıyan kırmızı kan hücrelerinin meydana gelmesine destek olur. Böylece saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına uygun ortam oluşturur. Bu özelliği nedeniyle B vitamini, sıklıkla saç uzatma ürünlerinin içerisinde de yer alır. B vitamini içeren bazı besinler; avokado, fındık, deniz ürünleri ve yapraklı sebzeler şeklindedir.

C VİTAMİNİ

Sağlıklı saçlara sahip olabilmek için kolajen önem taşır. C vitamini ise önemli bir protein olan kolejinin oluşmasına destek olur. Ayrıca C vitamini sağlıklı cilt ve tırnaklara sahip olmak için de önemlidir. C vitamini; vücudun demiri emmesine ve saçların uzamasını sağlar.

C vitamini için; çilek, kivi, portakal, greyfurt gibi besinler tüketilebilir.

D VİTAMİNİ

Gerekli miktarda D vitamini almamak, saç dökülmesine yol açabilir. D vitamini; saç derisinde yeni saçların oluşmasında etkilidir, saçların daha güçlü ve kalın olmasını sağlar. Ayrıca D vitamini, saçların dökülmesini önler. D vitamini için mantar ve somon gibi yağlı balıklar tüketilebilir.



E VİTAMİNİ

E vitamini, saç uçlarındaki kırıkların azalmasına yardımcı olur. Antioksidan özelliği sayesinde yıpranma ve aşınmayı engeller, oksidatif stresi azaltır. Saça hacim verir ve parlak görünmesini sağlar. Ay çekirdeği ve badem E vitamini açısından iyi kaynaklardır.