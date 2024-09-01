Çok hatalı bir karar... Çocuk psikolojisini nasıl yönetmeli? İki şeye dikkat edin, bunu da mutlaka yapın

Özellikle son dönemde yaşanan savaşlar ve savaşların sosyal medya platformlarını kullanan içerik üreticileri tarafından sansür olmadan paylaşılması çocuklarda zihinsel ve duygusal hasarlar bırakabiliyor. İçeriklerin tamamen açık-seçik olarak paylaşılması izleyenlerde farklı hissiyatlar bırakabiliyor.

İşlenen katliamın sonuçlarını takip ederken farkında olmadan çocukların zihinlerinde hasar bırakabilir diyen uzmanlar bu tür kazaların önüne geçmek istiyorsak takip etmek istediğimiz içeriklerden çocukları uzak tutmalıyız uyarısında bulundu. Çocukların bulunmadığı ortamlarda merak ettiğimiz içerikleri incelemenin daha sağlıklı olabileceği belirtildi.

Uzman isim iki şeye dikkat çekti...

1- “ZİHİNSEL VE DUYGUSAL”

Çocukların ekranda savaş görüntülerine maruz kalmasıyla ilgili aileleri uyaran Psikolog Helin Sayar; “Çocukların savaş görüntülerine maruz kalmaları onların zihinsel ve duygusal açıdan ciddi anlamda olumsuz etkilenmelerine yol açabilir. Özellikle küçük yaşlardaki çocuklar görüntüleri adlandıramadığı için kâbus, kaygı, çaresizlik hisleri oluşabilir. Çocuklar eğer bu görüntülere maruz kaldıysa gece korkuları, kabuslar yaşayabilirler. Hatta ilerleyen süreçlerde travma sonrası stres bozukluğuyla da karşılaşabilirler. Çocuklarınızı bu görüntülere maruz bıraktıysanız istemeden de olsa bu defa bunun çözüm yolları için çocukla sağlıklı bir iletişim kurmak gerekecektir. Çocuğa güvende olduğu hissini özellikle vurgulamak gerekir. Çünkü çocuklar güvende olduğu hissinden uzaklaşabilirler. Bu sebeple de kabuslar görmeye devam edebilirler. Eğer ki ciddi sorunlar yaşanıyorsa uzman kişilerle görüşmekten çekinmeyelim” dedi.

“Ebeveynler çocuklarını bu görüntülerden uzak tutmak istiyorlarsa telefonlarda bulunan filtreleri uygulamaları gerekir. Özellikle bu tarz içerikleri takip etmek istiyorlarsa çocukların uyuduğu saatler tercih edilebilir yada çocukların bulunmadığı ortamda bu haberleri takip edebilirler. Ama özellikle şunu da söylemem gerekirse yetişkinler içinde travma yaratacak çok fazla içerik görüyorum sosyal medyada. Kendi psikolojik sağlamlığımızı gözetiyorsak bizlerin de bu içerikleri çok fazla takip etmememiz gerekiyor. çünkü sosyal medyaya içerik üreten herkes bunlara dikkat etmiyor olabilir. Kolu bacağı kesik yada kanlar içerisindeki savaş mağduru insanları görmek bizim de psikolojimizi bozarak travmatik etkiler yaratabilir” ifadelerine yer verdi.

“PSİKOLOJİK SAĞLAMLILIĞIMIZI KORUYAMIYORUZ”

Psikolog Helin Sayar, konuşmasını şöyle sonlandırdı;

“Özellikle son zamanlarda Gazze’de yaşanan savaştan dolayı çok fazla çocuk mağdur görüntüleri önümüze çıkıyor. Bu görüntüleri ilk gördüğümüz zaman daha fazla izleyip bakıyorduk ama şimdi aklımıza şöyle bir soru geliyor? Acaba normalize mi oldu bizim için sıradanlaştı mı da bu görüntülere bakmıyoruz. Aslında zihnimizin bizi koruma altına almasından kaynaklanan bir durum bu. Bu görüntüleri ilk gördüğümüzde bunlardan etkilenip psikolojik sağlamlılığımızı koruyamadığımızı fark ettiğimizde artık zihin otomatik olarak o görüntüleri geçiyor ve bizi koruma altına almış oluyor.”