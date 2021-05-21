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Medya Çok Güzel Hareketler Bunlar’dan skandal skeç! Tepki üstüne tepki geldi
Medya

Çok Güzel Hareketler Bunlar’dan skandal skeç! Tepki üstüne tepki geldi

Televizyon programlarında yaşananlar her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Son olarak Yılmaz Erdoğan yönetimindeki ‘Çok Güzel Hareketler 2’de erkek oyuncuları kadın kılığına sokarak oynattıkları skece tepkiler soğumamışken bu sefer de İslami değerlerle dalga geçilmesi vatandaşları çileden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 11:28:00 -

Kanal D’de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 sözde komedi programı geçtiğimiz Pazar günü yayınladığı bir öğrenci skeci ile tepki çekti.

Skeçte manevi değerler üzerinden komedi yapmak isteyen Yılmaz Erdoğan’ın öğrencileri İslami değerleri bir çırpıda silip attı.

Ahlaki değerlerin yerle bir edildiği anlarda Yılmaz Erdoğan ve oyuncular ilginç bir şekilde gülme krizine girdi. Her yaştan ve her kesimden insanın seyrettiği programla ilgili alttan alta bazı mesajların verildiği öne sürülüyor.

Oynadıkları bir sahnede gusül abdesti ile dalga geçen skeç oyuncuları sosyal medyada tepkilerin odağı haline geldi.

“Yaptığınız komedi ya bel altı ya da İslam’a saldırı” yorumları yapılırken birçok kişi RTÜK nerede yorumları yaptı

Hemen hemen her evde televizyonun bulunduğu Türkiye’de çocuklarıyla birlikte televizyon ekranlarının karşısına geçen aileler, bu tarz programların, çocuklarının ahlaki gelişimlerini olumsuz etkilenmesinden korkuyor.

Aileler, son dönemde özellikle televizyon kanallarında yayınlanan programların ardından ortaya çıkan bu tehlikeli duruma önlem alınmasını istiyor.

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Yorumlar

aclik-cinsellik-din ISTISMARCILIGI YAPMADAN komedi, sanat, gazetecilik, siyaset YAPANA, HAYATTA VARVOLAN TUM INSANLARA HELAL OLSUN, ASKOLSUN... digerlerine LANET OLSUN!!!

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Nur

Bunların çoğunda bu skeci yazanlar balta din iman hak getire hepsi ve en çokta bu skeci yazılmasına vesile olanlar islamı yaşayıp bilseler oyundada oynamaz yazmazlarda Allah islah etsin olmayacak gibiyseler hak ettiklerini versin inşallah işleri rast gitmesin seyredilsinler diye her yolu deniyorlar komediymiş sefiller
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