Çok Güzel Hareketler Bunlar’dan skandal skeç! Tepki üstüne tepki geldi

Kanal D’de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 sözde komedi programı geçtiğimiz Pazar günü yayınladığı bir öğrenci skeci ile tepki çekti.

Skeçte manevi değerler üzerinden komedi yapmak isteyen Yılmaz Erdoğan’ın öğrencileri İslami değerleri bir çırpıda silip attı.

Ahlaki değerlerin yerle bir edildiği anlarda Yılmaz Erdoğan ve oyuncular ilginç bir şekilde gülme krizine girdi. Her yaştan ve her kesimden insanın seyrettiği programla ilgili alttan alta bazı mesajların verildiği öne sürülüyor.

Oynadıkları bir sahnede gusül abdesti ile dalga geçen skeç oyuncuları sosyal medyada tepkilerin odağı haline geldi.

“Yaptığınız komedi ya bel altı ya da İslam’a saldırı” yorumları yapılırken birçok kişi RTÜK nerede yorumları yaptı

Hemen hemen her evde televizyonun bulunduğu Türkiye’de çocuklarıyla birlikte televizyon ekranlarının karşısına geçen aileler, bu tarz programların, çocuklarının ahlaki gelişimlerini olumsuz etkilenmesinden korkuyor.

Aileler, son dönemde özellikle televizyon kanallarında yayınlanan programların ardından ortaya çıkan bu tehlikeli duruma önlem alınmasını istiyor.