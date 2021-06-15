Çok Güzel Hareketler 2’de dansöz oynatıp manevi değerleri aşağıladılar

Kanal D’de ekranlara gelen ‘Çok Güzel Hareketler 2’ de kadın kılığına giren erkek tiplemesi tepki çekerken, bir de isim olarak Felak-Nas verilmesi vatandaşı çileden çıkardı.

Evliya Aykan isimli oyuncunun kadın kılığına girdiği sahnede ‘Benim adım ‘Felek Naz’ dedi. Her ne kadar Felek Naz olarak ifade edilse de ilerleyen dakikalarda erkek oyuncu ‘Gitme Felak Nas’ diyerek manevi değerleri ayaklar altına aldılar. Skeçte öğrenci olarak erkeğin kadın kılığına girmesi tepki çekti.

Dansöz çıkardılar

Kanal D ekranlarında yayınlanan sözde komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, son bölümü ile yine ahlaksızlık pompaladı. Reytinglerde ilk 10’a bile giremeyen programa, İbo Show’da olduğu gibi dansöz çıkardılar.

Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler tepkilerin odağı haline geldi.