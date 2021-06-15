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Medya Çok Güzel Hareketler 2’de dansöz oynatıp manevi değerleri aşağıladılar
Medya

Çok Güzel Hareketler 2’de dansöz oynatıp manevi değerleri aşağıladılar

Televizyon programlarında yaşananlar her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Son olarak Yılmaz Erdoğan yönetimindeki ‘Çok Güzel Hareketler 2’ isimli televizyon programındaki bir kaç sahne tartışmalara yol açtı. Erkeğin kadın kılığında rol alıp isminin Felak Nas olması ve dansöz çıkarmaları tepkileri beraberinde getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 10:58:00 - 2021-06-15 10:59:46

Kanal D’de ekranlara gelen ‘Çok Güzel Hareketler 2’ de kadın kılığına giren erkek tiplemesi tepki çekerken, bir de isim olarak Felak-Nas verilmesi vatandaşı çileden çıkardı.

Evliya Aykan isimli oyuncunun kadın kılığına girdiği sahnede ‘Benim adım ‘Felek Naz’ dedi. Her ne kadar Felek Naz olarak ifade edilse de ilerleyen dakikalarda erkek oyuncu ‘Gitme Felak Nas’ diyerek manevi değerleri ayaklar altına aldılar. Skeçte öğrenci olarak erkeğin kadın kılığına girmesi tepki çekti.

Dansöz çıkardılar

Kanal D ekranlarında yayınlanan sözde komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, son bölümü ile yine ahlaksızlık pompaladı. Reytinglerde ilk 10’a bile giremeyen programa, İbo Show’da olduğu gibi dansöz çıkardılar.

Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler tepkilerin odağı haline geldi.

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