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‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar

ABD, Rusya ile yeniden silahlanma yarışı gündeme gelince İngiltere'de bulunan Fairford Hava Üssüne, üç B-2 bombardıman uçağı konuşlandırdı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:32
‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar

ABD, İngiltere'nin güneyinde bulunan Gloucestershire'daki Kraliyet Hava Kuvvetleri Fairford Hava Üssüne, üç B-2 bombardıman uçağı konuşlandırdı.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) anlaşmasının sona ermesiyle, Rusya ile ABD arasındaki silahlanma yarışı yeniden gündeme geldi. Rusya, Doğu Avrupa ülkelerinin sınırlarında tatbikatlar düzenlerken ABD, Avrupa'ya yeniden silah konuşlandırmayı tartışıyor.

‘Çok güçlü bir mesaj’

Dünya bu gelişmeleri takip ederken, normalde Missouri'deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssünden bulunan ABD Hava Kuvvetlerine bağlı 3 adet B-2 bombardıman uçağı, İngiltere'ye konuşlandırıldı.

Uçaklar, ülkenin güney-batısındaki Gloucestershire'de bulunan Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait (RAF) Fairford hava üssünde yerini aldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Hava Kuvvetleri komutanlarından Kurt Wendt, uçakların İngiltere'ye konuşlandırılıması ile ilgili, ''Çok güçlü bir mesaj'' değerlendirmesinde bulundu.

F-35'ler eşlik etti

İngiliz televizyon kanalı ITV'de yer alan bir haberde, B-2'lere eşlik eden İngiltere F-35'lerinin yanı sıra, B-2'nin yakıt ikmali anına ait görüntülere yer verildi.

ITV muhabiri Rupert Evelyn, ''B-2 dağıtımı, Rusya'nın şunu not alması için tasarlandı. Pilotun parmağı, 'ABD'nin nihai caydırıcı gücü denilen' nükleer bir yük tetiğinden'' değerlendirmesinde bulundu.

B-2 bombardıman uçağı

"B-2 Spirit" olarak da bilinen B-2, nükleer ve konvansiyonel silah taşıma kapasiteli, çok rollü, radara yakalanmama özelliği olan bombardıman uçaklarına verilen ad.

Mürettebat: 2 personel

Kanat açıklığı: 52,4 m

Uzunluk: 21.0 m

Yükseklik: 5,18 m

Boş ağırlık: 71,700 kg

Yüklü ağırlık: 152,200 kg

Kalkış sırasındaki maksimum ağırlık: 170,600 kg

En yüksek hız: 1020 km/h

Motorlar: 4× General Electric F118-GE-100 turbofans

İtiş gücü: 4x 77 kN

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:32
  1. ABD
  2. F-35
  3. B-2 bombardıman uçağı
  4. Mürettebat
  5. B-2 Spirit
  6. Missouri'deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü
  7. Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF)
  8. İngiltere
  9. Fairford Hava Üssü
  10. Rusya
  11. Doğu Avrupa ülkeleri
  12. ABD Hava Kuvvetleri

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