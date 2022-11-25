Çok fena tokatlanabilirsiniz! Sonra "Ben bunu bilmiyordum" deyip başınızı duvarlara vurmayın

Kasım ayında Bekârlar Günü indirimleriyle başlayan kampanyalar Efsane Cuma ve Siber Pazartesi ile hız kesmeden devam ediyor. Bugün başlayan Efsane Cuma’da indirimlerin gece yarısına kadar devam etmesi beklenirken kampanyalara 28 Kasım’da Siber Pazartesi eşlik edecek.

Markalar ürün ve kategorilere göre yüzde 50’ye varan indirimlere giderken, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sahte internet sitelerine karşı uyardı. Gelir İdaresi Başkanlığı, elektronik ortamda sunulan hizmetlerin yer aldığı İnteraktif Vergi Dairesinin logosu ve ekran görüntülerinin kullanılması suretiyle sahte internet siteleri oluşturulduğuna dikkati çekerek, yapılacak ödemelerde Başkanlığın ve bankaların resmî internet sitelerinin kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.

GİB’in internet sitesinde yer alan duyuruda, Başkanlık tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin yer aldığı İnteraktif Vergi Dairesinin logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak oluşturulan sahte internet sitelerinin bir örneği paylaşıldı. Söz konusu sahte internet sitelerinde çekiliş düzenlendiğine işaret edilerek, mükelleflerin şahsi bilgilerinin usulsüz bir şekilde ele geçirilmeye çalışıldığı vurgulandı. Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yapılacak ödemelerde tarayıcıya “www.gib.gov.tr”, anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacak ödemelerde ise tarayıcıya ilgili bankanın internet sitesi adresinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Konuyla ilgili hak kayıplarının önlenmesi için mağduriyet ve şikâyetlerin şahsi olarak adli makamlara iletilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Oltaya gelmeyin

Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, hacker’ların özellikle bu günlerde sahte e-Posta ve SMS’lerle kullanıcılara cazip teklifler sunarak ağlarına düşürmeye çalıştığını söyledi. Günal dolandırıcılığa karşı şu tavsiyelerde bulundu:

•Efsane Cuma ve Siber Pazartesi indirimlerinde siber suçlular, tüketicilere e-Posta’lar aracılığıyla oldukça cazip gibi görünen teklifler iletiyor. Bu nedenle tüketicilerin veri güvenliklerini sağlamalarının ilk adımı olarak doğruluğundan emin olmadıkları e-Posta’lara ve SMS’lere itibar etmemeleri gerekiyor.

•Cazip görünen tekliflerin güvenilirliğini kontrol edin. Tüketicilerin veri güvenliklerini sağlamalarının bir diğer adımı ise kendilerine iletilen teklifler ne kadar cazip olsa da güvenilirliklerini göz önünde bulundurmalarından geçiyor. Bu dönemde tüketicilerin gerçek olamayacak kadar cazip tekliflerin tuzağına düşmeden önce sorgulamaları önem taşıyor.

•Kasım ayında pek çok e-Ticaret sitesinin kampanya ve indirim haberlerine maruz kalan tüketicilerin veri güvenlikleri farklı yollarla risk altında olabiliyor. Bu nedenle tüketicilerin daha önce alışveriş yapmadıkları ya da duymadıkları güvenli siteler üzerinden alışveriş yapmamaları gerekiyor.

•Hesap özetlerinizi ve kredi kartı ekstrelerinizi gözden geçirin. Yoğun indirim e-Posta’larına ve SMS’lerine maruz kalan tüketiciler, bazı durumlarda gafil avlanarak güvenilir olmayan bağlantılara tıklayabiliyor.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ