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Çok fazla mimik kullanmaya dikkat

Dr.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:08
Çok fazla mimik kullanmaya dikkat

Dr. Nüket Eroğlu, çok fazla mimik kullanmaktan dolayı yüz ifadenin kontrol edilemediği durumlarda botoksun yapılabildiğini söyledi.


Dr. Nüket Eroğlu, “En güzel botoks bakınca anlaşılmayandır. Botoks deneyimini daha önce hiç yaşamamış olanların korkulu rüyası doğallıklarını kaybetmek. Her zaman doğallıktan yanayız. Donuk bir ifadeden uzak durulması gerekir ve botoks, yanlış mimiklerin kullanımını önleyerek doğallığı korur Belki bu deneyimi daha önce hiç yaşamadınız ancak bu uygulamayı yaptırdıktan sonra hem kendinizdeki değişimin farkına varacak hem de çevrenizdekilerden aldığınız olumlu tepkilerle kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz. Bu tepkiler ‘’Sen ne yaptırdın değil sen de bir değişiklik var, çok güzel görünüyorsun’’ gibi pozitif dönüşler olacak” dedi.


Botoksun çok iyi bir kas eğitmeni ve doğru bir öğretmen olduğunu ifade eden Dr. Eroğlu, “Yanlış kas hareketlerinden kaynaklı ifade bozukluklarının geri dönülmez bir hal alıp doğal ifadeyi bozmaması için kullanılır. Yüzdeki mimik kaslarının yanlış ya da gereğinden fazla çalışması sebebi ile alın ve göz çevresinde bıçak kesiği ince çizgiler oluşmaktadır. Botoks uygulamasının amacı doğal görüntüyü ve doğal mimikleri korumaktır. Çok genç ve yumuşak karakterli bir genç kız, kaşlarını kontrolsüz çattığı için çok sert ve sinirli görünebilir. Erken yaşta Botoks yaptırarak konsantrasyon anında yanlış bir alışkanlık olarak kızgınlık mimiklerini kullanması önlenir ve doğal görüntüsü korunmuş olur. Alındaki gittikçe derinleşen akordiyon çizgileri denilen aslında sadece hayret ve şaşkınlık anında kullanılması gereken mimikler, yanlış ve fazla kullanımları sonucu kişiyi hep şaşkın, korkmuş, tedirgin gösterir. Özellikle gazeteci, avukat, psikiyatr gibi insanları uzun süre dinleyen meslek gruplarında bazen yüz felci geçirmiş gibi tek kaş havada olabilmektedir hatta bazıları bunun kendi doğal görüntüsü olduğunu bile düşünmektedir. Botoks ile yüz normale döndürüldüğünde kaş göz mesafesi simetrik bir hal alırken ifade daha aydınlık görünmektedir. Bir Akdeniz ülkesinde yaşadığımız düşünülürse mimiklerin dışında her güneşe maruz kaldığınızda, konuşup güldüğünüzde istemsiz olarak gözler kısıldığından kaz ayakları çok hızlı ilerler hatta bazen orta yaşları bulmadan elmacık kemikleri üzerine doğru ilerler. Botoks yardımı ile oluşan çizgiler giderilir, yeni çizgiler oluşması önlenir. Botoks uygulaması yapılmaz ise ne mi olur? Yanlış mimik hareketleri devam eder, böylelikle kırışıklık dediğimiz görüntü yerini çok daha derin bıçak kesiği diye tanımlanan derin çukurluklara bırakır. Bu evrede müdahale etmek imkansız değildir, ancak istenilen görüntüye ulaşmak oldukça zorlaşır, süreç çok daha uzun soluklu olmak zorunda kalabilir” diye konuştu.


Dr. Nüket Eroğlu, Botoks’un masseter kasına uygulandığında diş sıkma sorununu çözerek dişleri koruduğunu, çene eklemini rahatlattığını,boyun ve sırt ağrılarını önlediğini, gece uykusunun kalitesinin arttırdığını belirterek, çene Botoksunun aynı zamanda yüz ovalini çıkardığı ve yüzü daha ince uzun gösterdiği için yüzü yuvarlaklaşan kişiler tarafından tercih edildiğini söyledi.


İlerleyen yaşla beraber dudakların incelip, ağız köşelerinin aşağı düşmesinden dolayı oluşan kederli ifadeyi botoksun ağız çevresindeki depresör kasları gevşeterek engelleyebildiğini kaydeden Dr. Eroğlu, özellikle kadınların dudaklarını daha biçimli ve ifadelerini daha optimist göstermek için dudak kenarları ve burun ucuna sıklıkla Botoks yaptırdığını vurguladı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:08
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