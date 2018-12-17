Çok fazla ıspanak tüketmenin olumsuz yanları

Ispanağın pek çok sağlık faydası vardır ve sofralardan eksik edilmemesi gerektiği söylenir. Ancak, bu kadar sağlıklı bir sebze çok tüketildiğinde vücudunuz için yan etkileri de olabilir.

MİNERALLERİN ZAYIF EMİLİMİ

Çok fazla ıspanak tüketmek, vücudun minerallerin emilimini engelleyebilir. Ispanakta bulunan oksalik asit, çinkonun, magnezyumun ve kalsiyumun yeterince emilememesine neden olarak, mineral eksikliğine yol açabilir.

MİDE SORUNLARI

Çok fazla ıspanak, sindirimi zorlaştırabilir ve aşırı gaz birikmesi, şişkinlik ve kramplara neden olabilir. Ispanak lif açısından yüksektir ve sindirilmesi zaman alır, bu da ishale, karın ağrısına ve hatta ateşe neden olabilir.

ANEMİ

Ispanak iyi bir demir kaynağıdır ancak bazen yüksek lif içeriği ve aşırı tüketimi nedeniyle vücut bitkisel bazlı demiri ememez. Bu da kansızlığa yani anemiye neden olabilir.

BÖBREK TAŞI

Ispanak, ürik aside dönüşen yüksek miktarda pürin içerir. Fazla miktarda ıspanak tüketilmesi durumunda, böbreklerde taş oluşumu ihtimali artar.

GUT HASTALIĞI

Ispanaktaki yüksek pürin içeriği, gut artritini şiddetlendirebilir ve eklem ağrısı, şişme ve iltihaplanmaya yol açabilir.

ALERJİK REAKSİYON

Ispanak, bazı kişilerde alerjik reaksiyonu tetikleyebilen histamin içerir.

KAN PIHTILAŞMASI

Anti-pıhtılaştırıcı ilaç alıyorsanız, ıspanak tüketmemelisiniz. Ispanak, K vitamini açısından zengindir ve ilaç ile reaksiyona girebilir. Bu da ilacın etkisini önemli ölçüde etkileyebilir.