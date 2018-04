Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milletin tekrar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye ve cumhur ittifakına destek vereceğini belirterek, "Buna yürekten inanıyoruz çünkü yoğun bir çalışma sergiliyor teşkilatlarımız. Çok çalışacağız, kapı kapı dolaşacağız, bu seçimin ne kadar önemli olduğunu aktaracağız." dedi.

Bakan Bak, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nu makamında ziyaret ederek, kentteki yatırımlara ve projelere ilişkin bilgi aldı.

Bak, burada yaptığı açıklamada, yatırımları gözden geçirmek ve AK Parti İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katılmak için Sakarya'ya geldiğini söyledi.

Sakarya'ya 28 bin kapasiteli modern bir stadyum kazandırıldığını belirten Bak, "Bu tesis hamlesini sporun içinden gelen, sporu çok iyi bilen Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yürütüyoruz. Kocaeli Stadı da Sakarya Stadı da tamamlandı. Sakarya şu anda 2. ligde, play-off şansını sürdürüyor, kendisini üst lige bekliyoruz, Sakarya'ya yakışır hatta süper lige bekliyoruz çünkü Sakaryaspor'un Türk futboluna, sporuna kazandırdığı sporcular hepimizin bildiği sporcular. Dolayısıyla Sakarya'nın potansiyeli çok güçlü. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak buraya stadı kazandırmış olduk. Onun yanında yüzme havuzu, spor salonu, yurtlarımızla beraber kapasiteli bir yatırım programımız var. 2002 ile 2018 arasında yaklaşık 230 milyon liralık bir yatırımımız var buraya, bu devam edecek." diye konuştu.

Bakan Bak, su sporları ile ilgili ciddi projeleri olduğunu aktararak, hem Sapanca Gölü hem de Mollaköy Göleti çerçevesinde yapılacak projeyle, Sakarya'nın dünyanın en önemli su sporları merkezlerinden birisi olması için gerekli adımları attıklarını, çalışmaların son noktaya geldiğini kaydetti.

Bak, sporun başta uyuşturucu olmak üzere kötü alışkanlıkları önleyici bir rolde olduğunu vurguladı.

"BİRAZ DAHA GEÇ KALIRLARSA SAYIN KILIÇDAROĞLU SIRAYA BİLE GİREMEYECEK"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi teklifinin TBMM'de kabul edildiğini anımsattı.

Muhalefetin "baskın seçim" dediğini aktaran Bakan Bak, "Kendileri her zaman erken seçim diye söylüyorlardı. Şimdi bahane arıyorlar. Biz her zaman millete gidiyoruz, milletin desteğini almak için gidiyoruz ve AK Parti her zaman seçime hazırdır. Özellikle inanıyoruz, milletimiz tekrar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye ve cumhur ittifakına büyük destek verecektir, buna yürekten inanıyoruz çünkü yoğun bir çalışma sergiliyor teşkilatlarımız. Çok çalışacağız, kapı kapı dolaşacağız, bu seçimin ne kadar önemli olduğunu aktaracağız." şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, Sakarya'nın her seçimde üzerine düşen görevi yaptığını, büyük destek verdiğini, 16 Nisan'da yüzde 68 oy çıkarttığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya önemli bir başarıyı elde edecektir, bir destan daha yazacaktır, milletimize güveniyoruz. Muhalefet daha adayını bile belirleyemedi ama şu anda aday sayısı artıyor, 3-5-7. Biraz daha geç kalırlarsa Sayın Kılıçdaroğlu sıraya bile giremeyecek. O yüzden aday konusunda karar verememiş bir muhalefet var karşımızda. Milletimiz ülkenin bekası için doğruyu görecektir. Milletimize güveniyoruz, inanıyoruz. Büyüyen, gelişen Türkiye istiyoruz o yüzden de Sayın Cumhurbaşkanımızla yol yürümeye devam edeceğiz. Cumhur ittifakı da bu milletin gücünü gösterecektir tüm dünyaya. Bu ülke üzerinde oynanan oyunlara önemli bir cevap olacaktır 24 Haziran seçimleri."

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu da valiliği ziyaret eden Bakan Bak'a teşekkür ederek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, ilimizde bakanlığımızın ödenek ayırmasıyla, son derece güzel spor tesisleri yapıldı. Spor anlamında Sakarya güçlü bir il. Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan Sakarya olarak çok memnunuz, kendisine saygılar sunuyorum." dedi.

Daha sonra Sakarya Spor Salonu'na geçen Bakan Bak, burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılarak çocuklarla sportif faaliyette bulundu.