Çok büyük bir kısmı patlamamış mermi herkesi şaşırttı: Tarlanın ortasında bulundu! Şok etti!

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Eymir kasabasına bağlı Çadırözü Yaylası’nda bir tarlada patlamamış bir top mermisi bulundu.

Arazide düzenleme çalışmaları yapan Enes Çakıroğlu’nun mermiyi fark etmesi üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Olay yerine hızla intikal eden jandarma ekipleri, mermi çevresinde güvenlik önlemleri alarak bölgeyi koruma altına aldı. Ardından bölgeye çağrılan bomba uzmanları, patlamamış top mermisini dikkatlice güvenli bir alana taşıyarak kontrollü bir şekilde imha etti.

Merminin kökeni ve nasıl bölgeye geldiğiyle ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Bölgedeki incelemeler devam ediyor.