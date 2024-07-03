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Kültür - Sanat Çok az kişi biliyor! Bu peribacaları Kapadokya'da değil
Kültür - Sanat

Çok az kişi biliyor! Bu peribacaları Kapadokya'da değil

Yeniakit Publisher
2024-07-03 21:30:00 -
Çok az kişi biliyor! Bu peribacaları Kapadokya'da değil

Türkiye'nin dört bir köşesi ayrı güzelliklere sahip. Kars'ta bulunan peri bacaları görenleri hayran bırakıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Komdere Vadisi'nde bulunan doğa harikası peri bacaları, Kapadokya'yı andırıyor.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden birisi olan ve boz ayılarıyla, sarıçam ağaçlarıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Sarıkamış'ta bulunan ve peri bacalarına benzeyen delikli kayalar, vatandaşların dikkatini çekiyor.

Karakurt bölgesine gezi amaçlı geldiğini belirten Vedat Demiral, "Her ne kadar peri bacalarının Nevşehir'de olduğu bilinse de Sarıkamış'ta da peri bacaları var. Herkesi buraya davet ediyoruz. Gelin görün, baraj kenarında baraj gölünde, piknik yapın, balığını tutun ve peri bacalarında istifade edin" dedi.

Öte yandan Sarıkamış ilçesine 28 kilometre uzaklıkta Karakurt bölgesi Komdere Vadisi'nde bulunan peri bacaları ve delikli kayaların turizm gezi alanları içine alınması bekleniyor. Kars-Erzurum kara yolu güzergahında olan peri bacaları kara yolunu kullanan vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Peri bacalarının önünde fotoğraf çekilen vatandaşlar daha sonra yollarına devam ediyor.

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