Çok acı haber! 8 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirdi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 8 yaşındaki kız çocuğunun tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçirerekhayatını kaybettiği bildirildi.23 Eylül 2018 Pazar 20:31
Alınan bilgiye göre, Yavuzselim Mahallesi TOKİ Konutları'nda ikamet eden Engin-Neslihan Saraç çiftinin çocukları Yağmur Saraç (8), 9 gün önce fenalaşması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beyin kanaması geçirdiği belirlenen küçük kız, hastanede tedavisi sürerken sağlık sorunlarının ilerlemesi nedeniyle fenalaştı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Saraç'ın yapılan otopsisinde kalp krizinden öldüğü belirlendi.
İlkokul 3. sınıf öğrencisi Saraç'ın cenazesi, TOKİ Körfezkent Camisi'nde kılınan namazının ardından Körfez Mezarlığı'na defnedildi.
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