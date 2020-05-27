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Yerel

Çok acı haber! 3 kardeş 15 gün arayla hayatını kaybetti

Koronavirüs can almaya devam ediyor. Koronavirüs önlemleri dahilinde 30 büyükşehirle birlikte Zonguldak'ta kısıtlamalara dahil edilmişti. Zonguldak Kilimli’de yaşayan Bekar ailesi 1.5 ay içinde 3 ferdini kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 09:59:00 -
Çok acı haber! 3 kardeş 15 gün arayla hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 15 Nisan’da Fevzi Bekar koronavirüsten hayatını kaybetmişti. Fevzi Bekar'ın ardından bu kez 15 gün sonra  30 Nisan’da Şenol Bekar virüse yenik düştü.

Bekar ailesi 2 kardeşi koronavirüse 15 gün içinde verdi derken bu kez de 3. kardeşin ölüm haberi geldi. Namık Bekar'ın da hayatını kaybettiği öğrenildi. Kardeşlerden Namık Bekar kanser tedavisi de görüyordu.

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