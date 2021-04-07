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Teknoloji 'Coin'ciler ile oyuncular karşı karşıya!
Teknoloji

'Coin'ciler ile oyuncular karşı karşıya!

Bitcoin borsası için ekran kartları ile mining (madencilik) yapanlar piyasada kart bırakmadı. Ekranlar kartsız kaldı. Kripto para madencilerinin piyasada ürün bırakmaması ve pandemi nedeniyle azalan üretim, ekran kartında karaborsayı derinleştirdi. Fiyatlar son bir yılda 3'e katlanırken, tüketiciye de 4 ay sonraya gün veriliyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 11:38:00 -
'Coin'ciler ile oyuncular karşı karşıya!

Bilgisayarın görüntü vermesini sağlayan ana birim olan ekran kartı temininde yaşanan kriz derinleşiyor. Pandemi döneminde üretimde yaşanan aksaklıklar ve ekran kartlarının kripto para madenciliği üretiminde kullanılmasıyla fiyatı 3 katından fazla artan ürün, son 6 aydır karaborsaya düştü. Fiyatı 1000 TL ila 150 bin TL arasında değişen ekran kartlarını temin edip tüketiciye ulaştıran şirketler, talebe cevap verebilmek için aylar öncesinden sipariş almaya başladı. Sektör temsilcileri ikinci el fiyatları bile birinci elle yarışan ekran kartlarında normalleşmenin temmuzu bulabileceğini öngörüyor.

Önce bilgisayarcıya

Dünyada üretimin normalde de ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığını ancak pandemiyle krizin derinleştiğini vurgulayan Arena Bilgisayar Ürün Grup Müdürü Hüseyin Taşlıçukur "Kripto para üretimindeki artış, oyun bilgisayarı tarafındaki hareketlilik ve ekran kartlarının kullanım alanlarının genişlemesiyle talep patlarken, arz yetersiz kalmaya başladı. Şu anda 1000 adet ürün istesek ancak 30-40 tanesini yollayabiliyorlar. Bu nedenle rezervasyonla önceliği bilgisayar üreticilerine vermeye başladık. Ürün fiyatları borsa gibi sürekli değiştiği için biz de dolarla ithal edip dolarla satıyoruz. Tedarik sorunu temmuzdan önce bitmez" dedi.

Fiyatlar 3 kat arttı

İncehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen de tedarik sıkıntısı nedeniyle tüketicilerin ekran kartı bulmakta zorluk çektiğini söyledi. İncehesap'ın stoklarında ekran kartının görünür görünmez sipariş edildiğini dile getiren Erzen "Sistemde 5 tane ekran kartı olsa kavga çıkıyor. Ürün kapış kapış gidiyor. Piyasada ürün sıkıntısı yaşandığı için 2020 Ekim ayından bu yana fiyat 3 kat arttı. O yüzden bilgisayar fiyatları da bir yılda 2 kat arttı" diye konuştu.

 

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