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Ekonomi Coğrafi işaretli ürünlerde seferberlik çalışmaları
Ekonomi

Coğrafi işaretli ürünlerde seferberlik çalışmaları

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan: - "Türkiye'de 567 coğrafi işaretli ürün, 661 de başvuru bulunuyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 15:32:17 -
Coğrafi işaretli ürünlerde seferberlik çalışmaları

ANTALYA (AA) - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) düzenlenmesinin ardından coğrafi işaret seferberliği başlatıldığını bildirdi.

Antalya Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, Borsa ile Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Sizin Oraların Nesi Meşhur?" toplantısı Gürsel Cingöz'ün moderatörlüğünde online olarak gerçekleştirildi.

Asan, yaptığı konuşmada, yöresel ürün zengini Türkiye'de coğrafi işaretlerin son derece önemli olduğunu belirtti.

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde hayata geçirilen YÖREX'in bu konuda önemli bir başarıya imza attığını anlatan Asan, "Türkiye'de yöresel ürünler ve coğrafi işaret konusunda farkındalık oluşturan ilk etkinlik YÖREX oldu. Bu konuda Ali Çandır'ı tebrik ediyorum. YÖREX'ten sonra Türkiye'de coğrafi işaret seferberliği başladı. Türkiye'de 567 coğrafi işaretli ürün, 661 de başvuru bulunuyor." diye konuştu.

- "Coğrafi işarete konu olmamış 156 peynir çeşidi var"

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif Tel de coğrafi işaretli ürünlerin yüzde 80'inin tarım ve gıda ürünü olduğunu bildirdi.

Bakanlık olarak yöresel ürünler ve coğrafi işarete özel önem verdiklerine değinen Tel, hal kayıt sisteminde coğrafi işaretli ürünlerin işlenmesi için çalıştıklarını, denetimi için de mevzuat çalışmasını tamamlamak üzere olduklarını kaydetti.

Tel, Anadolu'da coğrafi işarete konu olmamış 156 peynir çeşidi bulunduğunu, bunlar üzerinde de çalıştıklarını belirtti.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da 2010'da yöresel ürünler projesini başlattıklarından bu yana coğrafi işaret konusunda ciddi yol aldıklarını vurguladı.

Üreticinin coğrafi işaretli ürün etrafında kümelenmesi gerektiğine değinen Çandır, coğrafi işaret bilgi sistemi kurulması halinde denetim ve takibinin daha kolay yapılacağını bildirdi.

Çandır, coğrafi işaret enstitüsü kurulması gerektiğini kaydetti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, Antalya'da coğrafi işaret alabilecek çok sayıda ürün olduğunu belirtti.

Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp da ürünün değerinde satılması açısından coğrafi işaret konusunun önemli olduğuna dikkati çekti.

ATB Coğrafi İşaretler Danışmanı Dr. Rana Demirer, mahreç ve menşei konusunda bilgi verdi.


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