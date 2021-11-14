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Ekonomi Coğrafi işaretli Gemlik zeytininde hasat zamanı
Ekonomi

Coğrafi işaretli Gemlik zeytininde hasat zamanı

Bursa’da hasadına başlanan coğrafi işaret tescilli Gemlik cinsi sofralık zeytinde 115 bin ton rekolte bekleniyor. Uzun raf ömrüyle bilinen ürün, 32 bin 500 çiftçi tarafından üretiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 12:22:00 -
Coğrafi işaretli Gemlik zeytininde hasat zamanı

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, zeytinin büyük bölümünün Orhangazi, Gemlik, Mudanya ile İznik’ten elde edildiğini dile getirdi. Aygül, “Bursa, Türkiye’deki sofralık zeytinin 4’te birini üretiyor. Çiftçilerimizin ürettiği zeytinin kalitesi düşük olanı da zeytinyağı fabrikalarında yağa çevriliyor” şeklinde konuştu.
Aygül, “İlimizde 442 bin dekar alanda zeytin yetiştiriyoruz. Bu yıl için 115 bin ton rekolte tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Üretici Süleyman Yavuz da, “Kaliteli ürünlerimizi yurdun dört bir yanına gönderiyoruz. Halkımız için en iyi üretimi yapmaya çalışıyoruz” dedi.

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