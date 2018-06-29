Cocu'nun istediği Ginkel ameliyat olacak

Fenerbahçe'nin hocası Phillip Cocu’nun geçen sezon PSV’de beraber çalıştığı ve Fenerbahçe’de de görmeyi çok istediği Marco Van Ginkel, dizinden ameliyat olacak.

25 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun bu operasyon sonrası 1.5-2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Geçen sezon bazı maçlara iğne tedavisiyle çıktığı öğrenilen Van Ginkel için Chelsea ile kiralama görüşmeleri yapılıyordu. Oyuncunun transferiyle ilgili durumun futbolcunun sağlık durumunun netleşmesinden sonra planlanması bekleniyor.

Marco van Ginkel, PSV'de geçtiğimiz sezon 33 resmi maçta 16 gol attı, 5 de asist yapma başarısı gösterdi.