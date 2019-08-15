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Çocukluk hayalini devlet desteğiyle hayata geçirdi

Muş’ta çocukluğundan bu yana mandacılık hayali olan yatırımcı Necat Emre, devletten aldığı destekle 150 başlık manda çiftliğini kurdu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:06
Çocukluk hayalini devlet desteğiyle hayata geçirdi

Muş’ta çocukluğundan bu yana mandacılık hayali olan yatırımcı Necat Emre, devletten aldığı destekle 150 başlık manda çiftliğini kurdu.


Merkeze bağlı Yarpuzlu köyünde yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan Necat Emre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı destekle kendi manda çiftliğini kurdu. 150 başlık manda çiftliğinde her bir mandadan günde 5 kilogram süt elde eden yatırımcı Emre, günde 2 sağımdan 750 kilogram süt elde ediyor.


Çocukluğundan beri manda merakının olduğunu anlatan yatırımcı Necat Emre, devamlı olarak çiftçilik yaptığını söyledi. Projenin 2017 yılında Muş’ta uygulamaya geçtiğini ifade eden Emre, “İçimdeki zevkle illa bu projeyi uygulayıp yapmak istedim. Devletin desteğiyle Tarım ve Orman Müdürlüğü projesinden faydalandım. 2017 yılında ahırımın inşaatına başladım ve 2018’de inşaatı bitirdim. 2019’da hayvan alımına başladım. Şu anda hayvanlarımın hepsini aldım. 150 baş dişi manda aldım. Bunların arasında 3 tane de damızlık erkek aldım. İnşaata harcadığım maliyetim 2 milyon 200 bin lira, 400 bin TL’ye de hayvan aldım. Şu anda toplam 3 milyon TL’ye yakın masrafım oldu. Devlet; inşaat ve makine ekipmanla birlikte 294 bin lira bana verdi. İşlemler bittikten sonra hayvan parasını da ödeyecekler. Tesisimiz alım satım üzerine kuruldu. Bu hayvanlar tükenince yeniden maddi imkanlarımıza göre yine alım yapacağız” dedi.


Günde 2 defa hayvanların sağımını yaptıklarını kaydeden Emre, “Hayvanların kalitesine göre 7-8 kilogram süt verende oluyor, 5-6 kilogram verende oluyor. Hedefim yılda en az 200 tane manda düvesi satmaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:06
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