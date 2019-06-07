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Çocukluk arkadaşını bıçakladı!

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

07 Haziran 2019 Cuma 10:57
Çocukluk arkadaşını bıçakladı!

Adana’da bir kişi tartıştığı çocukluk arkadaşını bıçakladı sonra otomobiliyle hastaneye getirdi. Bıçaklanan şahıs hastanede hayatını kaybetti

Olay, Adana'nın Seyhan İlçesi Şehit Duran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Y. ile İbrahim Kul (27) gece yarısı tartıştı. Çocukluk arkadaşı olan iki gencin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavganın büyümesiyle Samet Y., İbrahim Kul bacağından bıçakladı. Sonra pişman olan Samet Y. arkadaşını kendi aracıyla Seyhan Devlet Hastanesine getirdi. İbrahim Kul yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Samet Y. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 10:57
  1. Adana
  2. Seyhan
  3. İbrahim Kul
  4. Seyhan Devlet Hastanesi
  5. Seyhan Devlet Hastanesi ve Adana Şehir Hastanesi

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